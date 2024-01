«Роснефть» на 10% увеличит точность прогнозирования добычи за счет разработки новой технологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» разработала и запатентовала технологию, которая дает возможность в среднем на 10 % точнее спрогнозировать объём добычи нефти. Специалисты научного института Компании в Уфе изобрели новый способ определения скорости звука в пространстве между стенками насосно-компрессорной трубы и обсадной колонной. Инновация позволяет повысить достоверность расчёта динамического уровня жидкости* в процессе эксплуатации скважины. Более точное определение этого показателя, в свою очередь, даёт возможность повысить эффективность добычи.

Технология используется в составе корпоративного наукоемкого программного комплекса «РН-ВЕГА» и позволяет при расчете скорости звука учитывать изменение по глубине компонентного состава газа на разных глубинах в затрубном пространстве.

Технология уже применяется на ключевом нефтяном активе Компании «РН-Юганскнефтегаз», ее тиражирование планируется и на других добывающих предприятиях «Роснефти».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

*Динамический уровень жидкости – глубина, на которой находится граница контакта газа и нефти в затрубном пространстве скважины.

Справка: Программный комплекс «РН-ВЕГА» разработан научным институтом «Роснефти» в Уфе. Программный комплекс позволяет проводить весь процесс интерпретации гидродинамических исследований скважин, начиная от подготовки «сырых» данных до выдачи заключения. К преимуществам ПО относятся высокие скорость и точность математического ядра. «РН-ВЕГА» обеспечивает 100% импортозамещение в данном классе программного обеспечения. Тестовые лицензии на ПО можно заказать на сайте https://rn.digital/rnvega/.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

11 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI