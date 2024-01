Приглашаем на серию открытых лекций по истории России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает учащихся 10-х –11-х классов, а также всех желающих студентов на открытые лекции по истории доктора исторических наук, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования, заведующего кафедрой государственного управления и политических технологий, профессора Николая Омельченко.

Основная цель лекций – привлечь внимание школьников к специфике русского исторического процесса, помочь им разобраться в наиболее сложных вопросах российской истории, что позволит учащимся углубить свои знания и соотнести события прошлого с окружающей реальностью.

В лекциях будут рассмотрены центральные проблемы Отечественной истории, связанные с национальной спецификой и историческими особенностями формирования российской государственности, будет дан сравнительный анализ западноевропейской и отечественной парадигмы государственно-политического развития. Школьники узнают о новых подходах к осмыслению традиционных основ политической культуры российского общества, национального менталитета и характера русского народа, исторических альтернатив государственно-политического развития России.

В лекциях будут концептуально представлены важные для понимания специфики российской государственности государственные реформы Петра I, Екатерины Великой, Александра I, Александра II, особенности исторического развития России в начале XX века и в советский период.

Лекции будут проводиться по четвергам в 20.00 в онлайн-формате. Первая лекция состоится 25 января 2024 года.

Всего будет прочитано 13 лекций по истории Отечества.

Участие бесплатное.

Для участия в мероприятии необходимо пройти по ссылке.

График открытых лекций профессора Омельченко



