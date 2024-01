Представительство СПбПУ в Шанхае и офис в Нанкине: развитие сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Вторая половина 2023 года стала насыщенной для команды Представительства СПбПУ в Шанхае и офиса в Нанкине. Сотрудники провели встречи и переговоры, направленные на установление и укрепление партнёрских связей с вузами и промышленными предприятиями Китая.

В октябре Политех посетила с рабочим визитом Ли Ляньин, операционный директор отдела зарубежного сотрудничества Цзянсуского Исследовательского института индустриальных технологий (JITRI) – головной организации Национального инновационного центра превосходства (NICE). С 2022 года на площадке JITRI функционирует офис Политехнического университета, основная задача которого заключается в продвижении научно-технических и инновационных проектов СПбПУ в регионе дельты реки Янцзы.

Ли Ляньин познакомилась с исследовательскими группами вуза, развивающими научно-технические проекты, перспективные для китайского рынка. Ей показали деятельность лаборатории турбиностроения Высшей школы энергетического машиностроения, Центра технологических проектов и других подразделений СПбПУ. Разработки уже вызвали интерес партнёров из Китая и при содействии JITRI смогут получить финансирование с китайской стороны.

Также 17 октября международные службы СПбПУ организовали проектный семинар с участием представителей вузовских подразделений. На мероприятии Ли Ляньин подробно рассказала о специфике и моделях сотрудничества JITRI c российскими партнёрами, а также о программах финансовой поддержки для реализации совместных проектов.

«Система JITRI/NICE объединяет более 90 исследовательских и более 70 академических институтов в таких областях, как новые материалы, энергетика и экология, производственные и информационные технологии, биология и медицина. Поэтому я уверена, что мы сможем найти партнёров для различных проектов Политеха», – отметила Ли Ляньин.

Осенью в провинции Чжэцзян прошла встреча с представителями Hangzhou Yuzhiquan Precision Instrument – компании, которая поддерживается Чжэцзянским университетом и лабораторией Чжэцзян и специализируется на фемтосекундной лазерной литографии (процесс для создания трёхмерных структур на нано- и микроскопическом уровне). Во время встречи были представлены проекты СПбПУ, а также найдены направления для потенциального сотрудничества.

В городе Шенчьжень состоялась встреча со специалистами компании Tensen Technology – одной из ведущих производителей и поставщиков полупроводниковых компонентов и модулей в Китае. Менеджер Международного офиса СПбПУ Ши Бочао, директор по административным вопросам Ху Даньдань и директор по промышленным инновациям Ли Минхао Нанкинского международного центра трансфера технологий Tensen обсудили возможности сотрудничества в области разработки и производства электронных устройств, вопросы, связанные с лицензированием технологий и патентов, а также совместные исследования.

Кроме этого, представитель СПбПУ из Нанкинского офиса Ши Бочао посетила Nanjing Anlimo Tech – компанию, созданную при поддержке Нанкинского института исследования полимеров. Она является одним из лидеров в области полупроводниковых технологий в Китае, специализирующихся на разработке и производстве интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов. Представители Политеха познакомились с производственными мощностями компании и обсудили возможные направления сотрудничества в области разработки новых технологий и материалов для полупроводниковой промышленности.

На переговорах с сотрудниками Института материаловедения Хуанпу в Китае, деятельность которого направлена на развитие национальной науки и технологий, индустриализацию новых ключевых материалов в регионе, рассматривались возможности совместных научно-исследовательских работ и сотрудничество в области подготовки кадров, в рамках программы «Один пояс, один путь». Институт материаловедения заинтересовался проектом суперконструктивного материала, предложенным СПбПУ.

Плодотворными оказались и переговоры с заместителем исполнительного директора платформы сотрудничества в области научно-технической промышленности SUBOTE Чжен Вэньциньем. Чтобы развивать инновации и технологии в регионах, создавать рабочие места и улучшать экономический рост, участники встречи обсудили возможность создания платформы, на которой российские и китайские учёные и инженеры могут обмениваться идеями и сотрудничать в разработке новых технологий и продуктов. Специалисты SUBOTE предлагают создавать совместные предприятия между российскими и китайскими компаниями для разработки и производства новых технологий. Компания намерена организовать обучение и обмен опытом между учёными, инженерами и предпринимателями из Китая и России для повышения их квалификации и расширения возможностей для сотрудничества.

Во второй половине прошлого года Представительство СПбПУ в Шанхае совместно с офисом в Нанкине провёло ряд вебинаров по продвижению сотрудничества с организациями JITRI. Онлайн-вебинары проходят на двух языках, их цель – установление деловых контактов с коммерческими партнёрами в Китае. Научный сотрудник лаборатории «Полимерные композиционные материалы» СПбПУ Илья Кобыхно ознакомил представителей JITRI, Высокомолекулярный институт Нанкина и Политехнический университет Нанкина с проектами СПбПУ.

В провинции Цзянсу состоялась международная неделя сотрудничества и обменов между промышленностью и университетами Mechanical Engineering Session. Сотрудники Представительства СПбПУ в Шанхае приняли участие в семинаре по машиностроению на тему «Комплексное развитие интеллектуального производства». Ведущий менеджер Представительства Дарина Бальжимаева выступила с презентацией, посвящённой деятельности Политеха, и рассказала о научно-технических проектах, которые реализуются совместно с китайскими организациями. После официальной части прошли переговоры с потенциальными партнёрами среди участников.

В сентябре 2023 года стартовала программа включенного обучения «Охрана окружающей среды и нефтегазовый инжиниринг». Студенты Совместного политехнического института СПбПУ и Сианьского технологического университета начали семестр с курса на английском языке по обзору нефтегазовой отрасли – от разведки и добычи до переработки и продажи. Под руководством ведущих профессоров и экспертов из России и других стран участники изучают процессы и технологии добычи вязкой нефти и газа, подготовку нефти, динамику нефтегазовой отрасли и ключевые проблемы, влияющие на её развитие.

Программа включает индивидуальные и командные упражнения и проекты, которые помогут студентам получить практический опыт. Это отличная возможность для обмена опытом и мнениями с коллегами из отрасли. По окончании курса учащиеся получат сертификаты международного образца.

