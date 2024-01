Дракон СПбГАСУ стал героем теленовостей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Константин Колодин рассказывает о драконе

На телеканале «Россия-1» в программе «Вести Санкт-Петербург» вышел сюжет о символе года – драконе, установленном в холле архитектурного факультета СПбГАСУ.

Дракона создали студенты по эскизу Константина Колодина, доцента кафедры дизайна архитектурной среды.

В прошлом году творческий коллектив под руководством Константина Ивановича также создал фигуру символа года – трёхметровую композицию с зайцами-лыжниками.

Узнать о размерах дракона, из каких материалов его сделали и почему он белый, можно по ссылке

