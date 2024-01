10.01.2024 Rozmowa telefoniczna ministra Sikorskiego z szefem dyplomacji Izraela

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowa telefoniczna ministra Sikorskiego z szefem dyplomacji Izraela10.01.2024

El ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przeprowadził dzisiaj rozmowę telefoniczną ze swoim izraelskim odpowiednikiem Israelem Katzem. Wśród głównych tematów konsultacji ministrów znalazły się kwestie dwustronne, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz rosyjska agresja na Ukrainę.

W rozmowie ministrowie omówili perspektywy stosunków bilateralnych, zgadzając się co do potrzeby ich wzmocnienia.

Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie ministro Sikorski wyraził pełną solidarność z Izraelem w obliczu ataku Hamasu. Wskazał jednocześnie na obowiązek zachowania umiaru w odpowiedzi militarnej. Ministrowie poruszyli też kwestię utrzymującej się niestabilności w południowym Libanie i na Morzu Czerwonym.

W części rozmowy poświęconej wojnie obronnej Ukrainy, minister Sikorski zaznaczył, że niezbędne jest dalsze wsparcie międzynarodowe dla tego kraju, co spotkało się ze zrozumieniem strony izraelskiej.

MIL OSI