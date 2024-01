Четверть века вместе: политехники получили почетные знаки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Четверо ведущих преподавателей Политехнического университета в предметной области современного муниципального управления награждены почетным знаком Совета муниципальных образований города «25 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга». Решение принято в знаковую дату для нашей страны — 30 годовщину Конституции Российской Федерации.

Награду получили преподаватели Высшей школы административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли

Максим Иванов, доцент ВШАУ, заместитель директора ИПМЭиТ, кандидат экономических наук

Марина Иванова, доцент ВШАУ, РОП «Государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук

Тамара Селентьева, доцент ВШАУ, заместитель руководителя дирекции, кандидат экономических наук

Наталия Якимчук, доцент ВШАУ, кандидат политических наук

Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» уже в течение 30 лет реализуется в СПбПУ. Вуз был одним из родоначальников подготовки по этой специальности. За это время наши преподаватели внесли значительный вклад в развитие теоретических и практических основ местного самоуправления, а также в сфере подготовки профессиональных кадров для органов местного самоуправления, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими компетенциями. Политех подготовил более трёх тысяч высококвалифицированных профильных специалистов для органов власти.

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга и коллектив университета связывают долгие годы совместной и плодотворной работы.

Взаимодействие происходит на самых разных уровнях:

создание совместной программы магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий»;

регулярное участие представителей органов местного самоуправления города в реализации образовательных программ вуза, в том числе в заседаниях государственных экзаменационных комиссий;

реализация на базе ведущих муниципалитетов города трека «Цифровое государство» Летней школы СПбПУ «Мой город — цифровой», в рамках которого участники создают цифровой профиль территории и проект её устойчивого социально-экономического развития;

постоянное участие муниципалитетов города в качестве заказчиков в реализации студенческих проектов в рамках курса «Основы проектной деятельности»;

совместные научно-исследовательские, профориентационные проекты и многое другое.

Заместитель директора ИПМЭиТ Максим Иванов прокомментировал награждение: Спасибо большое председателю Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, председателю Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволоду Федоровичу Беликову за высокую оценку деятельности наших преподавателей! Уверен, что плодотворное взаимодействие Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и Политеха в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления будет активно развиваться. Нас ждут в новом году новые интересные совместные проекты. Только вперёд!

