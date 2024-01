Уход за собой и питание вне дома: какие личные траты позволяют себе россияне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наиболее распространенными тратами россиян лично на себя являются расходы на покупку парфюмерии и косметики (есть у 75% респондентов) и услуги по уходу за собой (71%). Об этом свидетельствуют данные «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ (выпуск 2 от декабря 2023 года, посвященный подведению итогов года). На персональное образование россияне тратят гораздо реже: только 5% респондентов оплачивают свое основное или дополнительное образование. И это самая весомая статья расходов у тех, кто платит за образование: в среднем на нее уходит 13 тыс. рублей в месяц, в то время как на все остальные категории личных трат существенно меньше. Возраст сильно влияет на размер личных трат. Единственное исключение — расходы на медицинские услуги: доля имеющих личные расходы на медицину не сильно варьируется по возрастным группам, а средние расходы ожидаемо максимальны среди лиц старше 65 лет и составляют в среднем 5849 рублей. Расходы на питание вне дома гораздо больше у мужчин. Они тратятся на него чаще, чем женщины (53% против 48%), и больше (3700 против 2800 рублей в среднем). А женщины чаще расходуют средства на покупку одежды и обуви (65% против 54%), медицину (28% против 19%), парфюмерию и косметику (81% против 68%). В тратах по уходу за собой разрыв между полами не такой большой в доле имеющих расходы (73% у женщин и 70% у мужчин), но суммы заметно различаются: если представительницы прекрасного пола в среднем тратят 2023 рубля, то расходы мужчин почти в два раза меньше — 935 рублей. В целом оценивая ситуацию за последние три месяца, предшествующие опросу (он был проведен летом 2023 года), эксперты отмечают, что большинство респондентов продолжали осуществлять покупки в прежнем количестве. Преобладающая часть россиян (более 80%) оплачивают в прежнем объеме мобильную связь и интернет, покупают продукты и товары для ухода за домом.

Доля респондентов (их семей), покупавших в прежнем количестве за последние 3 месяца перечисленные товары и услуги в 2023 г., %

Материал подготовлен в рамках Большого проекта НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домашних хозяйств» (ТЗ-157, 2023 год). Редактор выпуска — заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Представленный в выпуске материал основывается на данных оперативной статистики Росстата по доходам, расходам и потреблению домашних хозяйств, статистике и публичных материалах исследования потребительских настроений (ИнФОМ) Банка России, а также на микроданных первой волны специального обследования населения России по вопросам экономического поведения домашних хозяйств, проведенного НИУ ВШЭ (ЭПДХ-1 ВШЭ). Обследование было проведено в июне — июле 2023 года по репрезентативной в масштабах страны выборке в 6000 человек в возрасте 18 лет и старше из 55 регионов Российской Федерации.

