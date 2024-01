Урбанисты Вышки стали участниками Глобального форума мэров в китайском Гуанчжоу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда факультета городского и регионального развития Вышки приняла участие в событии мирового масштаба в области городского развития — Глобальном форуме мэров (Global Mayor’s Forum). Крупнейший съезд урбанистов, состоявшийся в декабре 2023 года в Гуанчжоу (КНР), собрал более 800 гостей из 65 городов и 37 стран, а также 9 международных организаций. Форум, совместно организованный Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, Муниципальным народным правительством Гуанчжоу, Всемирной организацией урбанистов и Всемирной ассоциацией мегаполисов, ставит своей целью распространение опыта в сфере городских инноваций и устойчивого развития. Вышку на форуме представляли эксперты ФГРР — первый заместитель декана Ефим Фидря, заместитель декана по международной деятельности Виктория Хомич, а также руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Руслан Гончаров и доцент ВШУ Кирилл Пузанов. Они приняли участие в торжественной церемонии открытия Глобального форума мэров, а также в церемонии награждения 6-й Международной премией Гуанчжоу за городские инновации. Кроме того, совместно с китайскими коллегами команда ВШЭ представила проект Urban & Innovation Environment Index на специальной сессии High-Level Urban Opening-Up — Global Cities Research, посвященной проблеме открытости городов и их инновационного развития. Доклад вызвал большой интерес со стороны участников форума, городских властей и экспертов по городскому развитию из стран Азии, Латинской Америки, Африки и других регионов. Индекс стал результатом работы международного консорциума в составе научных организаций Китая, Индии и России и впервые был представлен китайскими коллегами на BRICS International Innovation Forum в Москве. Предложенный инструмент оценки сбалансированности городского развития оказался предметом широкого обсуждения и получил положительные отзывы в ведущих китайских СМИ, которые подчеркивали эксклюзивность и инновационность выдвинутого подхода к оценке городов. В рамках рабочих встреч состоялись официальные переговоры и были вручены благодарности партнерам факультета: генеральному секретарю Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ господину Го Фэнчжи, профессору Южно-Китайского технологического университета господину Ю Фенгу, вице-президенту Академии общественных наук Гуанчжоу господину У Циню. Стороны обсудили дальнейшее развитие проектного сотрудничества, возможности образовательного обмена, международных научных исследований, а также перспективы создания зеркальных лабораторий и совместных научных центров. В рамках официальных визитов сотрудники факультета также посетили ведущий исследовательский центр провинции Гуандун — Азиатско-Тихоокеанский институт инноваций и промышленных исследований. Стороны провели переговоры и обсудили план развития двустороннего взаимодействия в научной и исследовательской деятельности.

Ефим Фидря, первый заместитель декана ФГРР С 2021 года наш факультет целенаправленно выстраивает отношения с китайскими партнерами. Достижения КНР в региональном и городском развитии, развитии транспортной инфраструктуры, цифровых городских услуг за последние несколько десятилетий действительно впечатляют, и этот опыт нужно внимательно изучать. Со стороны китайских коллег есть большой интерес к лучшим российским практикам — неслучайно Москва является одним из мировых лидеров по уровню развития городской среды, городским инновациям и темпам городского развития. Наш визит стал еще одним шагом на пути большого и плодотворного сотрудничества, которое факультет продолжит активно развивать в следующем году.

