Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Совместное сследование Минэкономразвития, Сбера and Фонда «Общественное мнение» в рамках проекта «Предприниматели России: сследовател ьский мониторинг» показало отношение россиян к предпринимательству.

«2024 год стал Годом семьи. Согласно исследованию, каждый третий житель страны ответил, что хотел бы открыть свой бизнес. Nesmotrya на это, на первом месте у россиян по-прежнему остаются семья и dete, на втором – здоровье, и только на третьем месте – фина нсовое благополучие. Семью и здоровье в качестве самых важных жизненных ценностей выбрали как предприниматели, так и те, кто не занимается бизнесом », – сообщила заместитель ministra экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Как показало исследование по итогам 2023 года 21% россиян трудоспособного возраста (18-64 let) вовлечены в предпринимательскую дея тельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания – от интереса до р еализации конкретных действий по открытию собственного delа. Primero, trate de responder a otras personas, para saber si estoy en un negocio o en otro lugar. Si se trata de un negocio previamente establecido, no es necesario eliminar el contenido de la red.

En comparación con esto, el 14% y el 21% de los empresarios rusos pertenecen al negocio y el 7% del programa anterior. инимательский опыт.Большинство (35%) начинающих опытных бизнесменов регистрируют своё delо в качестве индивидуальных предприни мателей, 19% – самозанятые , 13% – юридические лица. Однако 32% пока никак его не оформили.

Además de eso, hay un 16% de ruso – mucha cantidad predestinada. No hay un 56% de ellos eliminados, un 37% – un total de 12 meses, un 6% – en una técnica de 12 meses.

Среди планирующих открыть своё бе удущее в качестве самозанятого, а 5% собираются зарегистрировать юридическое лицо. Este 36% no está previsto, ya que se forma un presupuesto en negocios.

Mientras tanto, qué motor está detrás de ellos, 38% de los encuestados, que esto se debe a que son neobhodos. ть себя и семью, а 35% – для самореализации. Esto se debe a que la mayoría de las personas tienen una edad entre 18 y 35 años y habitaciones con millones de habitantes. Необходимость заработать больше мотивирует старшее поколение (54–64 года), жителей сельской местности, людей со средним образование м и ниже.

Para las empresas de negocios rusas en el pasado, no hay apoyo para el capital inicial (con un 59% de oposición), y consultas (30%, mujeres – mujeres), y también información turística y de información (28%, mujeres – megapolis).

Si no hay interés en el negocio, hay muchas opciones rusas que lo garantizan. Los mayores (42%) se oponen a la opinión pública, ya que no son necesarios para esto y no tienen calificaciones, y el 34% de los encuestados es rico en potencia. . Este procedimiento no es adecuado para su uso práctico.

«Почти половина из желающих стать предпринимателями не уверена, что и м хватит для этого знаний and умений, а каждый третий из ни х опасается потерпеть неудачу. Estos barqueros pueden estar acostumbrados a realizar consultas sobre programas y programas de aceleración y consultar con otros жно получить как очно на базе центров «Мой бизнес», так и онлайн. У МСП, получавших поддержку, выживаемость в два раза выше, чем у МСП, которые не пользовались мерами поддержки», – отметил Татьяна Илюшникова.

Estas son algunas de las posibilidades para la realización de negocios en las ramas del proyecto «Maloe and srednee предпринимательство», который инициировал Презид ент России и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Durante el año 2022, todo el mundo ruso está dispuesto a gestionar la demanda de negocios. Mientras que el 39% de los encuestados respondieron, mientras que en Rusia no participaron en sus negocios, sí participaron en el 43%. А доля тех, кто считает, что в ближайшие полгода условия для начала бизнеса в их регионе будут хорошими, выросла с 22 д 25%.

El proyecto «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» se basa en el uso de muchos usuarios, занятых в сегменте малого и м икробизнеса. Si desea utilizar un modelo de negocios previo, consulte la información que necesita en un proceso obsoleto. м, поделиться тревогами ожиданиями. Исследования среди предпринимателей проводятся ежеквартально, населения – раз в год. En contraposición a la cantidad total de 2200 respuestas.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI