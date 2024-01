Стартовала регистрация на Евразийскую олимпиаду

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает принять участие в Евразийской олимпиаде.

Евразийская олимпиада – международная студенческая олимпиада Евразийского сетевого университета проводится для иностранных граждан, проживающих за рубежом соотечественников и лиц без гражданства при поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, вузов-участников ЕСУ. Призёры и победители Олимпиады получают право на поступление в магистратуру по выбранному профилю Олимпиады в рамках квоты Правительства Российской Федерации.

Олимпиада проводится на русском языке в дистанционном формате и направлена на развитие евразийского образовательного и научного пространства, системы поддержки талантливых студентов и выпускников российских и зарубежных вузов, желающих продолжить обучение в магистратуре Евразийского сетевого университета по приоритетным направлениям развития ЕАЭС, а также на развитие сетевого взаимодействия между российскими и зарубежными участниками Евразийского сетевого университета.

Олимпиада проводится в форме личного первенства по шести номинациям (профилям):

1) Экономика и управление;

2) Международные отношения и гуманитарные науки;

3) Креативные индустрии;

4) Информационные и компьютерные науки;

5) Психология и педагогика;

6) Биология, химия, науки о материалах и когнитивные науки.

График проведения Евразийской олимпиады:

до 15 февраля 2024 года – регистрация участников и подача портфолио;

15– 29 февраля 2024 года – оценка портфолио членами Жюри;

1 марта 2024 года – публикация списка участников, допущенных к собеседованиям;

2 — 15 марта 2024 года – проведение онлайн-собеседований членами Жюри;

20 марта 2024 года – подведение итогов, объявление призёров и победителей Олимпиады.

На данный момент уже получено более 30 заявок из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Пакистана, Мексики и Афганистана.

Координатором Олимпиады выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Соорганизаторами Олимпиады являются вузы-участники Евразийского сетевого университета.

Регистрационная форма: https://opros.unn.ru/31931

Полная информация о проведении Евразийской олимпиады размещена на её официальном сайте.

