Проекты выпускников и студентки НГУ вошли в топ-100 стартапов в 2023 году по версии RB.RU

Результаты рейтинга RB CHOICE 100 перспективных российских стартапов 2023 года были опубликованы в последние дни прошлого года. Авторы двух проектов, вошедших в сотню лучших, имеют непосредственное отношение к Новосибирскому государственному университету. Основатели проекта EcomCom – выпускник Экономического факультета Константин Канивец и выпускник Факультета информационных технологий Алексей Федосеенко, а автор проекта All Storyteller Вячеслава Смородина – студентка Факультета философии и права НГУ.

Проект EcomCom Константин Канивец и Алексей Федосеенко основали в 2021 году. К тому времени они уже окончили обучение в вузе, но еще во время учебы у обоих был опыт создания нескольких спартапов.

Молодые люди разработали новый сервис для работы с маркетплейсами, позволяющий поставщикам размещать товары, принимать заказы и управлять позициями на «Яндекс.Маркете», «Ozon», «Wildberries», «AliExpress», «ВК», «YML» и других торговых платформах, используя при этом один интерфейс. Стартап является резидентом технопарка новосибирского Академгородка. Соучредителем, помимо авторов проекта, стала инвесткомпания Kama Flow (ООО «Сулак капитал») с долей в 35,32%. Доли Алексея Федосеенко и Константина Канивеца составили соответственно 32,33% и 32,34%. Кроме того, проектом в том же году в Moscow Seed Fund был взят заем в 8 миллионов рублей.

В прошлом году сервис был приобретен банком «Точка», который выкупил долю Kama Flow и двух основателей стартапа и погасил заем перед Moscow Seed Fund. Сумма сделки не раскрывается. Название сервиса сменилось на «Точка Маркетплейсы», а Константин Канивец занял должность его генерального директора.

– Уникальное преимущество нашего продукта состоит в том, что он позволяет продавцам на маркетплейсах управлять товарами и заказами из одного окна сразу на всех площадках. Онлайн-продавцы – самый растущий сегмент МСП на текущий момент, что позволяет стать рынку программного обеспечения для продавцов стратегически интересным для крупных компаний. Попадание в топ-100 стартапов по версии Русбейса для нас важно как экспертное признание, но более значимым фактом я считаю все же продажу нашего продукта стратегическому инвестору, – отметил Константин Канивец.

Проект Вячеславы Чуприновой All Storyteller был основан в прошлом году. Он представляет собой генеративный сервис на стыке визуальных новелл и литературы, сочетающий в себе визуал Midjourney и способность создавать осмысленные тексты посредством ChatGPT. Работает он следующим образом: пользователь задает направление истории, а All Storyteller додумывает остальное: пишет текст, рисует картинки и придумывает сюжетные повороты с различными вариантами действий.

В 2023 году данный проект победил в конкурсе Startup Lynch бизнес-акселератора А:СТАРТ и в хакатоне Al Talent Hackathon от ИТМО. Также All Storyteller получил грант на 1 миллион рублей по итогу третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап».

– Уникальность разработанного нами сервиса состоит в том, что пользователь сам с выбранными им характеристиками создает собственную историю или мини-сериал, который из-за применения нейронных сетей всегда оказывается спонтанным, с неопределенной концовкой и разными сюжетными линиями. Теперь я планирую закончить разработку продукта, так как сейчас существует только первоначальная версия, выйти на другой рынок уже с готовым кейсом и сообществом пользователей, а также масштабировать проект на международном уровне. Более полугода назад, когда разрабатывали первую версию продукта, идея создания такого сервиса казалась мне очень удачной и перспективной, но вскоре я поняла, что со стремительным развитием нейронных сетей и появлением множества «быстрых» проектов работать и развиваться в этом направлении становится все сложнее. Поэтому планы и направление проекта изменились: сейчас мы заканчиваем разработку, чтобы выпустить продукт, а потом полностью уходим в создание AI-ботов в сфере дейтинга, так как у нас уже есть и иностранные заказчики, и необходимые наработки.

О том, что мой проект попал в топ-100 стартапов по версии Русбейса, мне рассказали коллеги, стартапы которых тоже есть в этом списке. Очень хорошо, что замечают молодых ребят и рассказывают о них, потому что в этом списке большинство крупных стартапов, которые на рынке уже не первый год. Поэтому очень приятно, что нас, начинающих, заметили!

