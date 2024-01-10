Мой добрый бизнес» выходит на межрегиональный уровень

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10 января стартует межрегиональный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес». Около 900 работ участников поборются за выход в финал конкурса, организатором которого выступает Минэкономразвития России, оператор – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

«С 2023 года конкурс проходит в обновленном формате. Мы создали одинаковые условия для участия социальных предпринимателей и НКО, а также увеличили количество экспертов и сделали процедуры оценки прозрачнее. На региональном этапе было принято порядка 3000 заявок, и это на 20% больше, чем в прошлом сезоне», — отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

К региональному этапу, который прошел в заочном формате, было допущено 2000 заявок. Их оценивало 480 экспертов в сфере МСП, руководители и представители ресурсных центров развития НКО и добровольчества, а также представители ассоциации Народных художественных промыслов России.

Межрегиональный этап пройдет с 10 января по 1 апреля 2024 года. Его участниками станут победители из регионов в каждой из 8 основных и 1 специальной номинации. 878 проектов будут оцениваться на интернет-платформе конкурса с участием федеральных экспертов в сфере МСП и развития НКО.

Заключительный федеральный этап состоится с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Лучшие проекты прошлого сезона были представлены на ПМЭФ-2023. По словам ректора ГУУ Владимира Строева, университет управления готов предоставлять свои площадки, техническую и методическую базу для реализации дополнительного профессионального обучения по ведению социального бизнеса, а впоследствии, возможно, разработать полноценные программы обучения.

Подробнее о порядке проведения конкурса читайте на официальном сайте.

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