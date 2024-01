Легенды отечественной науки: Даниил Александрович Гранин

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 января исполнилось 105 лет со дня рождения выпускника Политеха, инженера-энергетика, писателя, киносценариста, общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

В 1935 году Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман — Прим. авт.) окончил 10 классов школы, а затем поступил в Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова-Ленина на специальность «Электрические станции». В 1938 году перевёлся в Ленинградский индустриальный институт (так назывался тогда Политех), на специальность «Гидроэлектрические станции». Даниил Гранин вспоминал, что профессора института участвовали в создании ГОЭЛРО, о них ходили легенды. Практику Даниил Гранин проходил на ДнепроГЭС и других электростанциях. Ещё в студенческие годы он увлёкся литературным творчеством. На пятом курсе начал писать историческую повесть о польском революционере Ярославе Домбровском. В 1930-е годы рассказы Д. А. Гранина «Родина» и «Возвращение Рульяка» были напечатаны в журнале «Резец».

В 1940 году с дипломом инженера-энергетика Даниил Александрович устроился на Кировский завод. Когда началась Великая Отечественная война, он ушёл на фронт в рядах народного ополчения. Гранин воевал сначала в пехоте на Ленинградском фронте, а затем на Прибалтийском. После окончания курсов в Ульяновском танковом училище служил в танковых частях. Завершил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжёлых танков. Был дважды ранен, награждён двумя боевыми орденами и медалью «За оборону Ленинграда».

После войны Даниил Александрович работал в «Ленэнерго», а затем поступил в аспирантуру ЛПИ. Одновременно преподавал историю техники, но впоследствии полностью переключился на литературу.

В 1949 году был опубликован рассказ под названием «Вариант второй». Именно тогда писатель взял себе творческий псевдоним Гранин, и сделал это по просьбе заведующего отделом прозы журнала «Звезда» Юрия Германа, который к тому времени уже был известным прозаиком.

Первым литературным успехом Д. А. Гранина стал роман «Искатели». В этом произведении отразилась любовь автора к науке и той специальности, которую он когда-то выбрал. Роман увидел свет в 1955 году, а в 1957 году по книге был снят фильм. Даниил Александрович впоследствии вспоминал: Первый свой роман “Искатели” я написал, работая инженером-электриком, а затем в институте. Мои герои были моими друзьями и сослуживцами. Я рассказал о том, что делал, чем занимался сам и чем занимались мои товарищи… .

Учёные и инженеры узнавали себя в героях этого и других «инженерных» произведений Гранина. А молодые читатели, ещё не выбравшие будущую профессию, зачитываясь книгами Гранина, отправлялись подавать документы в технические вузы.

Почётный доктор Политехнического университета, академик РАН Леонид Вайсберг в интервью газете «Политехник» вспоминал, что произведения Даниила Гранина, начиная с «Иду на грозу», повлияли на его решение заниматься исследовательской работой ещё во время учёбы в Днепропетровском горном институте.

15 ноября 1965 года состоялась премьера фильма «Иду на грозу», снятого по повести Даниила Гранина. Кинолента стала символом поколения физиков и лириков.

В 1977 году с большими купюрами журнал «Новый мир» опубликовал часть «Блокадной книги», которую Даниил Гранин написал совместно с Алесем Адамовичем. До 1984 года издавать её было запрещено. Авторы не решились на включение многих эпизодов в сборник, настолько болезненными были факты. 27 января 2014 году Даниил Гранин вернулся к теме блокады Ленинграда, выступая в бундестаге в Германии. 95-летнему писателю предложили стул, но он отказался и 40 минут говорил стоя. Так же стоя ему аплодировал зал.

Даниил Александрович совсем немного не дожил до своего векового юбилея. Он скончался на 99-м году жизни 4 июля 2017 года. К 100-летию Даниила Гранина Студенческий театр Политехнического университета поставил спектакль «Однофамилец» . На нём побывала дочь писателя Марина Данииловна Чернышева-Гранина. Кстати, по этой повести также снят одноимённый фильм с Георгием Жжёновым в главной роли.

Даниил Александрович Гранин прожил долгую и честную жизнь. В своих книгах он не раз обращался к теме нравственности. …Занятия наукой нравственны, они требуют бескорыстия, честности, товарищества. И непреклонности , — писал он. В повести «Выбор цели», например, он рассматривал моральный аспект изобретения ядерного оружия.

Даниил Александрович был искренним человеком с активной гражданской позицией, радел за развитие науки и техники в стране. Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Санкт-Петербурга, он был также лауреатом Государственной премии СССР, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

