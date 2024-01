Креативный век: россияне шагнули на новую ступень пирамиды Маслоу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Творческая самореализация становится одним из самых значимых аспектов жизни молодых людей. Они используют свои креативные способности везде и во всем и едут туда, где созданы для этого наилучшие условия. Специалисты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ впервые провели диагностику культурно-творческого потенциала муниципальных образований и разработали индекс на ее основе. Пилотное исследование культурно-творческого потенциала муниципальных образований было проведено совместно с экспертами Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») при поддержке Росмолодежи. В нем приняло участие 581 муниципальное образование: и крупные города, и совсем маленькие поселения из 41 российского региона.

«Фокус нашего внимания направлен на муниципалитеты потому, что именно в них, на низовом уровне, формируется культурная среда, создаются условия для творчества, духовного и гармоничного развития личности. Регион в этом смысле может быть очень разнородным», — пояснил разработчик индекса, эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов. Каждый из 20 тысяч российских муниципалитетов отличается от других не только по численности населения и величине территории, но и по обычаям и традициям, уровню социально-экономического развития, достижениям и условиям для творчества. Задача исследования — предложить каждому из них рекомендации по развитию творческого потенциала, обогащению культурной̆ и творческой̆ среды, повышению активности креативного сообщества и расширению творческой̆ деятельности. Поскольку индекс составлялся впервые, ученые проделали достаточно большую аналитическую работу и сконструировали объективные метрики, подходящие для целей исследования. Диагностика проводилась на основе анкетирования глав муниципалитетов по подготовленной̆ форме по пяти разделам: наличие инфраструктуры для культурной̆ и творческой̆ деятельности; уровень работы творческих сообществ и достижения их лидеров; прирост креативных кадров и наличие на территории муниципалитета возможностей̆ для творческого образования; уровень проводимых культурных и творческих событий̆; уровень реализуемых социокультурных и творческих проектов. После сбора данных их анализируют и формируют составной индекс по шкале от 0 до 100 баллов. «Нас интересовала не только непосредственно культура в традиционном смысле этого слова, а возможности для творчества. Если раньше стояла задача удовлетворения культурных потребностей, то сейчас значительная часть населения испытывает потребность в творческой самореализации. Получается, что за последние годы произошла креативная трансформация людей. Мне кажется, мы за последние 7–10 лет поднялись на следующую ступеньку пирамиды Маслоу. Этому способствовали в числе прочего процесс цифровой трансформации, доступность техники и развитие соцсетей. Мы ранее проводили исследования на предмет креативных потребностей молодежи, и выяснилось, что даже те, кто собирается стать автомехаником или юристом, все равно стремятся к творчеству: снимают видео, пишут стихи или прозу», — рассказал Олег Иванов. Любопытно, что, вопреки распространенному мнению, креативные потребности оказались не связаны с экономическим развитием региона: творческими показали себя самые разные муниципалитеты. «Меня часто спрашивают, почему одни регионы более креативные, а другие — менее. Зачастую там, где тяжелые условия жизни и обстоятельства заставляют людей проявлять творческие способности только для того, чтобы добиться каких-то обыденных целей, индекс креативности оказывается значительно выше. А более обеспеченные, напротив, далеко не всегда хотят и готовы креативить», — полагает эксперт. Победителем рейтинга стал город Кемерово, который̆ набрал 80 баллов из 100 возможных. Он имеет наивысший показатель по состоянию творческого образования, другие показатели находятся на уровне от 13 до 17 баллов из 20 возможных. Также в число лидеров вошли Старооскольский (Белгородская область) и Новокузнецкий (Кемеровская область) городские округа (по 77 баллов), Сургут Ханты-Мансийского АО (71 балл) и Ялуторовск Тюменской области (69 баллов). Нужно отметить, что в пилотном исследовании не участвовали муниципалитеты Москвы, Санкт-Петербурга и ряда городов-миллионников. По результатам исследования около 60 руководителей муниципальных образований были приглашены пройти обучение по проектно-образовательной̆ программе «Меганомика» в Академии творческих индустрий «Меганом». Пятидневный образовательный интенсив прошел в начале ноября прошлого года в Крыму. Участникам рассказывали о том, как работать с творческими людьми, поддерживать и формировать креативную среду в муниципалитетах, находить финансирование и обеспечивать достижения.

«Выяснилось, далеко не все главы МО обладают нужной нам информацией. Зачастую гораздо более осведомлены их заместители, которые занимаются туризмом на территории. Получается, что руководители просто не осознают потенциала, связанного с творчеством. Хорошо, что творческая активность существует вне зависимости от того, выделяет ли муниципальное образование на это средства или площадки», — рассказал Олег Иванов. Впрочем, само исследование подтолкнуло руководителей к тому, чтобы задуматься об этой стороне жизни муниципалитета и обратить на нее внимание. Исследователи подчеркивают: креативная составляющая создает рабочие места, развивает ремесленничество, туризм, способствует росту экономики и привлечению молодежи на территорию. «Сейчас есть достаточно большое количество молодых людей, которые готовы переехать в тот город, где сформирована творческая среда, исключительно для того, чтобы реализовать свой потенциал. Как выяснилось, самое важное — наличие креативного сообщества. В городе может быть и работа, и развлечения, но если сообществ нет, то нет и активности, нет молодежи», — подытожил эксперт. Текст: Марина Полякова

