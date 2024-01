Комфорт важнее зарплаты: ГУУ и ВЦИОМ провели исследование по трудоустройству молодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Осенью 2023 года по заказу Министерства науки и высшего образования РФ консультантами и исследователями Всероссийского центра изучения общественного мнения при организационной поддержке специалистов Государственного университета управления было проведено исследование «Трудоустройство молодёжи во время обучения и сразу после выпуска. Проблемы, запросы, решения».

Исследование включало в себя количественный онлайн-опрос молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет на 1769 респондентов, разбитых по четырём целевым аудиториям: школьники 8-11 классов, учащиеся СПО, студенты вузов, работающие и безработные выпускники колледжей и вузов. У лидеров общественного мнения тех же целевых аудиторий было взято 10 глубинных интервью. Ещё 10 экспертных интервью было проведено с представителями органов государственной власти, отвечающих за реализацию программ, направленных на трудоустройство молодёжи, руководителями крупных компаний и предприятий, представителями академического сообщества, занимающимися проблемами рынка труда. Также состоялось четыре онлайн-форума со школьниками, учащимися СПО, студентами вузов и молодыми специалистами.

Основной вывод – рынок трудодефицитен, и это «рынок соискателя». Но это рынок «годного» соискателя. Работодатели, по-прежнему, не очень готовы брать людей без опыта.

Поэтому весьма высока доля подрабатывающей учащейся молодёжи: 34% — школьники, 61% — студенты СПО, 69% — студенты вузов. Среди неработающих учащихся больше половины в каждой из категорий желают найти подработку, чтобы приобрести опыт. Однако, в отсутствие опыта, поиск работы/подработки не всегда даётся просто и часто связан со стрессом (проблема – что должно быть вначале «курица или яйцо»).

88% студентов и 82% выпускников позитивно принимают идею наставничества, которое должно помочь интегрировать полученный ранее опыт в специфику конкретной компании или организации. При этом делается акцент, что между молодым специалистом и наставником не должно быть поколенческого разрыва. К тому же часть респондентов некорректно воспринимает наставника, видя в нём дополнительного контролёра.

Рассмотрим эти категории более подробно.

Школьники

Более половины школьников уже определились с выбором будущей профессии (53%), противоположный ответ дал каждый пятый школьник (21%). Четверть (26%) выбор сделали, но пока еще сомневаются. А на вопрос о факторах, повлиявших на выбор профессии, топ-5 ответов распределился следующим образом:

— Экскурсии на предприятия и места работы — 19%

— Рекомендации родителей/фильмы — 16%

— Мнение знаменитостей — 13%

— Личные предпочтения — 12%

— Рассказы учителей – 11%

Профориентационные занятия, существующие специально для помощи в выборе будущей специальности, назвало меньше всего опрошенных — 4%.

Основным барьером в поиске подработки опрошенные считают сложность совмещения работы с учебой. Среди основных трудностей школьная молодёжь называет малое количество вакансий по интересным специальностям (21%) и малое количество вакансий с подходящей зарплатой (20%). В отсутствии опыта видят преграду только 11%. Тем не менее, совсем никаких трудностей для трудоустройства не обнаружило лишь 5% опрошенных.

Учащиеся СПО

Среди учащихся образовательных организаций среднего специального образования большинство (78%) планирует работать по специальности.

Что касается преград при поиске работы, учащимся СПО заметно проще её найти, чем школьникам. А основной проблемой при трудоустройстве они назвали нехватку профессиональных знаний, полученных во время учёбы (29%). Второе место делят отсутствие связей и малое число вакансий с подходящей зарплатой (по 20% на вариант ответа).

42% хотело бы уехать жить и работать в другой регион. Среди причин отмечаются лучшие возможности для трудоустройства и условия труда, а также более интересная, наполненная событиями жизнь с высоким уровнем комфорта. Однако намерение переезжать не равно действию. При переезде учитывается такой фактор, как стоимость жизни в другом регионе (прежде всего, аренда жилья). Просчитывается баланс между потенциальной прибавкой в зарплате и более высокой стоимостью жизни. Нередко это баланс выглядит непривлекательным для принятия решения о переезде.

Интересно, что более половины студентов СПО (54%) заявляют, что будущая работа будет связана с родителями — либо по той же профессии или в той же сфере, что и родители, либо в компании или бизнесе родителей. 41% проявляет интерес к открытию собственного дела, а 13% утверждает, что уже имеет его. В последнем случае речь, возможно, идёт об услугах в «серой зоне» или в «гаражной экономике».

Студенты вузов

36% студентов университетов планируют продолжать обучение после окончания вуза. Среди учащихся СПО подобное желание высказали только 21%. Намерение работать по специальности у студентов вузов – 79% (близко к показателю учащихся СПО).

Настроения по межрегиональной миграции у студентов вузов выше, чем у студентов СПО (62% против 42%). Однако фактор баланса между выигрышем в зарплате и ростом стоимости жизни при переезде в другой регион важен и для них. Многие остаются в своем регионе, потому что они эмоционально привязаны к своей территории, друзьям, родителям.

Не испытывают серьёзных проблем с поиском работы/подработки 69% студентов вузов, что сравнимо с ответами студентов СПО. Основной трудностью для них выступило нежелание работодателей брать студентов на работу (отмечено 40% студентов вузов против 14% учащихся СПО). 37% не устраивает предлагаемый график. 28% называет причину, схожую с причиной, названной учащимися колледжей – отсутствие опыта работы. По 27% у вариантов ответов — отсутствие интересных вакансий, недостаточная зарплаты и отсутствие связей. Работодатели более лояльно относятся к приёму на работу/предоставлению подработки для учащихся СПО. К студентам вузов — более высокие требования. Во-первых, запрос работодателей на ручной труд сейчас выше (особенно это выражено в промышленности). Во-вторых, от студентов вузов требуется комбинация наличия и твердых, и мягких навыков. От учащихся СПО, в основном, ждут только «твердых навыков» («ремесла в руках»).

Намереваются связать свою работу с деятельностью родителей только 13% студентов университетов. При всей требовательности работодателей, студенты видят больше возможностей на рынке труда за пределами узкого «мира родителей».

Выпускники

Среди выпускников вузов и системы СПО 24% уже что-то делают для смены приобретенной специальности, 55% размышляют над этим, но пока не имеют конкретных планов. Большинство (73%) из уже предпринимающих усилия по смене специальности или же размышляющих об этом просто хочет больше зарабатывать, 57% хотели бы овладеть новыми знаниями и навыками, 36% хотят попробовать что-то новое. Важно отметить, что среди «размышляющих» многие так и останутся «на стадии размышлений».

68% выпускников вузов и колледжей отметили, что после завершения учебы, они остались в своём регионе, 43% — непосредственно в своем родном населённом пункте. Это еще одно подтверждение тому тезису, что продекларированное желание переезда в другой регион далеко не всегда переходит в действие. Кроме того, бум предприятий ОПК в регионах на фоне СВО создал новые рабочие места, существенно поднял региональные зарплаты и создал карьерные перспективы на годы вперед.

Прилагаем полное исследование в слайдах:

Трудоустройство_молодежи_ВЦИОМ

