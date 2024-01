Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Процедура расширения ОЭЗ на два новых участка была запущена Санкт-Петербургом в связи с необходимостью предоставления дополнительной территории под нужды действующих резидентов и потенциальных инвесторов. Территория ОЭЗ увеличена более чем, на 154 га, в том числе, 127,2 га на участке «Шушары» и 27,6 га на участке «Парнас». Таким образом, площадь ОЭЗ практически удвоена и составляет около 337 га.

«Расширение ОЭЗ – закономерный тренд, подтверждающий эффективное использование действующего потенциала и востребованность площадок инвесторами, готовыми реализовать принципиально новые проекты в приоритетных отраслях региональных экономик», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он обратил внимание, что «ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала пятой зоной, площадь которой была увеличена. Уже расширены территории ОЭЗ «Технополис Москва» и «Кулибин» в Нижегородской области, «Алга» в Республике Башкортостан и «Третий полюс» в Курской области. На очереди проекты расширения ОЭЗ в Калужской, Тульской, Московской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской областях, Москве.

«Особая экономическая зона – это территория инноваций. Спрос на земельные участки здесь со стороны инвесторов очень серьезный. Компании готовы инвестировать в разработку и производство инновационной продукции. Тем самым они вносят свой вклад в решение поставленной нашим Президентом задачи по достижению технологического суверенитета страны. Появление новых площадок в ОЭЗ позволит создавать новые высокотехнологичные производства и рабочие места, а предприятиям – выпускать новые продукты», – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно предварительным расчетам, на пригодной для размещения объектов резидентов площади 20 га на «Парнасе» может быть размещено до 10 компаний-резидентов с объемом инвестиций около 15 млрд рублей. Средства в объеме 2,8 млрд рублей на развитие площадки уже выделены. На площадке «Шушары» порядка 62 га могут занять до 40 предприятий резидентов с объемом инвестиций более 57 млрд рублей. В текущем году планируем разработать проектную и рабочую документацию, осуществить ее экспертизу. Строительство инфраструктуры планируется на период с 2025 по 2028 годы и, по предварительной оценке, оно потребует бюджетных инвестиций в размере 15,4 млрд рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI