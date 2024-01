Визит делегации Университета Ибн Халдуна в МГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

10 января 2024 года ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров академик В.А. Садовничий встретился с делегацией Университета Ибн Халдуна (Турция) и Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем.

В состав делегации Университета Ибн Халдуна вошли: президент университета Атилла Аркан, заместитель председателя Попечительского совета Билал Эрдоган, доцент Зейнеп Аркан, директор Центра Евразийских исследований Ясар Сари, заместитель директора Центра Евразийских исследований Наджиба Мустафаева, руководитель языковой школы Фуркан Алпат, директор международного офиса Энес Йалман.

В начале встречи В.А. Садовничий рассказал о Московском университете: об истории Главного здания МГУ, Инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьёвы горы», который на данный момент активно строится, о подготовке к 270-летию Московского университета в 2025 году, а также об основных крупных проектах университета, которые обсуждаются и поддерживаются Попечительским советом МГУ, возглавляемом Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. МГУ активно развивает сотрудничество с турецкими партнерами, Виктор Антонович не раз бывал в Турции и рассказал гостям об одном из своих визитов в Турцию.

Заместитель председателя Попечительского совета Университета Ибн Халдуна Билал Эрдоган поблагодарил ректора Московского университета за гостеприимство и отметил, что для делегации большая честь оказаться в старейшем университете России – «прародителе» всех российских университетов. Господин Эрдоган рассказал об Университете Ибн Халдуна, отметив, что вуз – молодой, но очень динамично развивающийся. При создании университета были поставлены амбициозные цели – создать университет международного уровня, который был бы, в первую очередь, исследовательским центром, где дисциплины преподаются на разных языках мира, а также сделать университет известным во всем мире.

Сегодня Университет Ибн Халдуна занимает первое место среди турецких вузов по количеству иностранных студентов, а также первое место по количеству студентов магистратуры. 90% студентов вуза обучаются на бюджетной основе. В университете преподавание ведется на трех основных языках – турецком, английском и арабском.

Президент Университета Ибн Халдуна Атилла Аркан отметил, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган является членом Попечительского совета университета и уделяет большое внимание научно-образовательному развитию Турции. Также он подчеркнул, что в стране активно внедряются цифровые технологи, искусственный интеллект, развивается дистанционное образование. Университет Ибн Халдуна не отстаёт от общих тенденций и выходит на международный уровень.

Важная составляющая развития сотрудничества с зарубежными партнерами – язык. В отношении двустороннего сотрудничества это означает, что для развития взаимоотношений необходимо, чтобы турецкий и русский языки были распространены в обеих странах. Атилла Аркан также подчеркнул, что они очень заинтересованы в развитии образовательного и научного сотрудничества с Московским университетом, пригласил ректора МГУ снова посетить Турцию. Рассказав о деятельности Центра евразийских исследований имени Гейдара Алиева, господин Аркан предложил создать подобный совместный росийско-турецкий исследовательский центр.

Академик В.А. Садовничий, в свою очередь, предложил провести форум ректоров университетов России и Турции, что, по его мнению, привело бы к укреплению контактов и сотрудничества между нашими странами. Еще одним предложением для турецких коллег могло бы стать участие их компаний в проектах ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Ректор Московского университета пригласил турецких коллег и турецкие компании присоединиться к проектам Долины МГУ по актуальным направлениям исследований, таким как искусственный интеллект, роботизация, высокие технологии, производства лекарств и многие другие.

Обе стороны согласились, что визит делегации Университета Ибн Халдуна стал важным шагом для развития отношений между странами, в частности, для развития научного и образовательного взаимодействия.

