Более 100 тысяч туристов посетили в новогодние праздники горнолыжные курорты Северного Кавказа

Рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский «Эльбрус» – курорт под управлением Кавказ.РФ посетило на 35% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек. При этом 2 января на курорте был побит рекорд посещаемости – здесь в моменте отдыхали 7 218 человек. В другие дни новогодних каникул «Эльбрус» принимал ежедневно порядка 6 тысяч гостей, что также превысило ежедневные пиковые значения предыдущих сезонов.

«Архыз» в Карачаево-Черкесии в период новогодних каникул посетило свыше 74 тыс. туристов, что на 12% больше по сравнению с прошлыми зимними праздниками.

«Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» в эти праздники посетило более 100 тысяч туристов», – комментирует заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил, что для обеспечения безопасности туристов на курортах под управлением института развития СКФО было организовано круглосуточное дежурство всех служб – эксплуатации, спасателей, информационных технологий, сервиса.

«В новогодние каникулы переменчивая погода то и дело вносила коррективы в работу, к примеру, «Эльбрус» пару дней частично был закрыт по погодным условиям. Но даже несмотря на это мы показали уверенный рост турпотока, и это говорит о том, что туристы осознанно выбирают Северный Кавказ и наши курорты. В эти праздники на высоте более трех с половиной тысяч метров мы открыли новые трассы, и любители горных лыж, сноубордов стремились их протестировать, пока погода была благосклонна», – рассказал Андрей Юмшанов.

Две новые трассы «красного» и «синего» уровня сложности расположены между станциями канатной дороги «Мир» и «Кругозор». Они позволили увеличить зону катания курорта на 2,5 км до 19,5 км. В нынешнем сезоне на «Эльбрусе» также планируется запустить еще три километра трасс и две новые канатные дороги. Это первый этап создания новой зоны катания на горе, которую активно строит Кавказ.РФ.

Кавказ.РФ – единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для «открытого» бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат. В Правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.

