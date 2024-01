09.01.2024 Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla mikroprzedsiębiorców i pracodawców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla mikroprzedsiębiorców i pracodawców09.01.2024

Rząd wprowadzi wakacje od składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Będą mogli skorzystać z ulgi przez jeden miesiąc w ciągu roku. Hasta ahora rozwiązanie chcemy wdrożyć już w 2024 r. Rada Ministrów pracuje również nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Koszty zasiłku już od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy będzie ponosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miesięczny urlop od płacenia składki ZUS

Rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby przez jeden miesiąc w ciągu roku zwolnić mikroprzestębiorców i osoby samozatrudnione z płacenia składki na ubezpieczenie społeczne.

Dzięki temu, podczas korzystania z ulgi, mali przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury. W miesiącu, w którym będą korzystać z ulgi, składkę na ubezpieczenie społeczne zapłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Chodzi o to, aby mikroprzedsiębiorcy, osoby samozatrudnione – podobnie jak inni pracujący – mieli prawo także do urlopu, w którym nie będą obciążeni finansowo składką ZUS-owską – powiedział Premier Donald Tusk. I dodał: – Zgodnie z tą ustawą każdy mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony – ale dotyczy to w ogóle osób prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących firmy – będzie mógł wybrać ten jeden miesiąc w roku wolny od składki ZUS-owskiej.

Desde 2025 r. ZUS zapłaci za L4 pracownika

Obecnie za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim do 33 dni w ciągu roku płaci pracodawca. W przypadków pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci chorobowe jedynie do 14 dni. Rząd wprowadzi od przyszłego roku nowe rozwiązania – chorobowe pracownika będzie opłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4.

– W tej chwili ciężar wypłaty wynagrodzenia chorobowego, czyli tych 80% wtedy, kiedy pracownik jest na chorobowym, spada na przedsiębiorczynię lub przedsiębiorcę do 33 dni w skali roku. My zakładamy, że ten obowiązek powinien spoczywać na ZUS-ie i będziemy szukali takiego rozwiązania – od dzisiaj zaczęła się praca i stosowny projekt ustawy przestawimy – tak, aby od przyszłego roku mogły obowiązywać nowe zasady – pod kreślił szef polskiego rządu.

