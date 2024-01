Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Начинаем 2024 год новым выпуском спецпроекта «Этот день в истории Политеха». Проект посвящён грядущему 125-летию нашего университета.

9 января 1863 года родился русский и советский металлург, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии Михаил Александрович Павлов.

М. А. Павлов с 1880 по 1885 год учился в Горном институте, после этого 15 лет работал на металлургических заводах. В 1901 году начал преподавать в Горном институте, а через три года перешёл в Санкт-Петербургский политехнический институт. С 1907 года он — профессор металлургического факультета, потом декан. Заведовал музеем металлургии на факультете.

Михаил Александрович работал в Политехе больше 40 лет. В газете «Политехник» № 22 от 22 марта 1938 года инженер Якубцинер вспоминал: «Михаил Александрович требовал знаний и хорошей подготовки к экзаменам. Но никогда эта требовательность не была необоснованной и чрезмерной. Наоборот, когда на сессиях молодые преподаватели задавали иногда студентам слишком каверзные вопросы, Михаил Александрович обрывал их: „Что вы, да я сам затруднился бы ответить на такой вопрос, задайте другой“. Как известно, в начале года происходит распределение научных работ среди сотрудников лаборатории. Тут проявляется исключительная чуткость Михаила Александровича. У одного из работников лаборатории не совсем здоровые легкие, Михаил Александрович никогда об этом не забывает и при распределении работ всегда беспокоится: „А как это повлияет на ваше здоровье? Не лучше ли вам выбрать другую тему, которую можно проводить в более благоприятных условиях?“»

М. А. Павлов основал «Журнал Русского металлургического общества», был его редактором, а также научным редактором «Советской металлургии», «Металлурга», «Стали». Редактировал и писал статьи в разделы металлургии Большой советской энциклопедии и Технической энциклопедии.

Михаил Александрович руководил опытными плавками на новых видах горючего, внёс весомый вклад в экспериментальные исследования по внедрению кислородного дутья в металлургию — это было совершенно новое направление в науке о плавке металла. Под руководством и при участии М. А. Павлова были составлены проекты новых заводов и коренной перестройки старых, составлены типовые проекты доменных печей и цехов.

9 января 1952 года приказом министра высшего образования СССР на базе нескольких кафедр физико-механического факультета был организован радиотехнический факультет для подготовки инженеров-физиков в области радиотехники. Через восемь лет приказом Минвуза РСФСР радиотехнический факультет переименовали в факультет радиоэлектроники, а в 1974 году — в радиофизический факультет. С 2012 года, в связи с упразднением факультетов, РФФ стал называться Институтом физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. С 1 сентября 2021 года ИФНиТ был преобразован в Институт электроники и телекоммуникаций.

9 января 1905 года, во время расстрела мирного шествия рабочих в Петербурге, погиб студент Политехнического института Николай Савинкин. Его тело было обнаружено недалеко от Александровского сада. Узнав об этом, директор института князь Андрей Гагарин распорядился перевезти тело в институт и экстренно созвал Совет профессоров. Медицинский осмотр показал, что Николай Савинкин был убит пятью пулями.

10 января 1905 года в актовом зале Политехнического института состоялась панихида по расстрелянному в Кровавое воскресенье студенту Николаю Савинкину. В тот же день Совет профессоров во главе с директором Андреем Гагариным в знак протеста принял решение о прекращении в институте занятий, уведомив об этом решении правительство.

Постановление Совета профессоров Санкт-Петербургского политехнического института от 10 января 1905 года: «Из семьи С.-Петербургского Политехнического института насильственной смертью вырван один из ее членов, студент Н. В. Савинкин, расстрелянный 9 января у Александровского сада. Н. В. Савинкин является одной из многих жертв кровавой расправы над мирно настроенной, безоружной толпой. Потрясенный и возмущенный событиями 9 января, показавшими, что в России не обеспечена даже самая жизнь мирных граждан, Совет выражает свое глубокое негодование по поводу массового расстреливания, жертвою которого сделался и питомец института. Вместе с тем Совет находит, что при настоящих условиях ведение учебных занятий представляется безусловно невозможным. На основании вышеизложенного Совет постановил: 1) довести до сведения г. Министра финансов об отношении к событиям 9 января и 2) учебные занятия в институте прекратить».

12 января 1905 года Политех прощался со студентом Николаем Савинкиным. По воспоминаниям профессора Бориса Меншуткина, организацию похорон и все расходы институт взял на себя. Студенты всю дорогу по Малой Спасской улице до Большого Охтинского кладбища несли гроб на руках. За ним шли профессора во главе с директором А. Г. Гагариным. «…И за гробом, покрытым красными венками и красными лентами, при пении „Мы жертвою пали в борьбе роковой“, с поникшей головой шел наш Князь, один, отделенный от массы студентов. Тогда мы не отдавали себе отчета всего величия его жертвенного жеста, его, монархиста, следовавшего с революционной толпой за гробом убитого революционера. Только одно объяснение возможно,— что он своей грудью хотел защитить „своих“ студентов от возможных насилий: нагаек, сабель, а то и пуль полиции». (Из воспоминаний выпускника электромеханического отделения СПбПИ Евгения Вечорина).

Преобладающая часть студенчества Петербурга постановила бастовать до 1 сентября. В первых числах сентября 1905 года во всех высших учебных заведениях страны прошли студенческие сходки, на которых обсуждались вопросы дальнейшего участия студенчества в революции. На сходке в Политехническом институте 12 сентября было принято решение о прекращении забастовки.

11 января 1934 года отраслевые институты, на которые был разделён Ленинградский политехнический институт, снова объединил, но теперь вуз назывался Индустриальным (ЛИИ). В нём были такие факультеты: общетехнический (ликвидирован в 1938 году), гидротехнический, инженерно-физический, инженерно-экономический, металлургический, механический, производственного машиностроения (ликвидирован в 1937 году), электросварочный (ликвидирован в 1938 году), энергетический (ликвидирован в 1938 году), энергомашиностроительный, электромеханический и вечерний.

13 января — День российской печати. Праздник установлен в 1991 году и связан с исторической датой — началом издания по инициативе императора Петра I первой российской печатной газеты «Ведомости». До того времени, как появилось радио, телевидение, а потом и интернет, именно газеты служили незаменимым источником новостей и средством общения людей. Поэтому и открывшийся в 1902 году Санкт-Петербургский политехнический институт не мог долго оставаться без своего печатного органа. Первый номер газеты «Политехник» вышел 9 ноября 1912 года. Если считать от этой даты, то газете уже 111 лет. Хотя дважды её выход прерывался — с 1913 по 1926 год и с 25 июля 1941 по 9 августа 1944 года. На своём веку газета несколько раз поменяла название — в духе времени она успела побыть «Товарищем» и «Индустриальным». Газета «Политехник» — не просто одно из университетских печатных изданий, но полноценное СМИ, имеющее регистрационное свидетельство Роскомнадзора № ТУ78-02114 от 17 июля 2018 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI