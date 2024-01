На каникулах заменили теплообменники в Главном корпусе и Общежитии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый год начался для Москвы с по-настоящему зимних холодов. И пока студенты и преподавательский состав Государственного университета управления наслаждались каникулами, наши инженерные службы работали в усиленном режиме.

Для обеспечения комфортного проживания в общежитиях и предотвращения аварий в других корпусах университета ответственные сотрудники ежедневно проводили осмотры инженерных систем, внося при необходимости корректировки в их работу. Велись оперативные переговоры с представителями теплоснабжающих организаций по режимам работы тепловых систем, осуществлялся мониторинг температуры воздуха в зданиях ГУУ по средствам удаленного доступа к датчикам системы TION MAGIC AIR. Проводилась регулярная уборка территории.

3 января в Общежитии № 2 и 8 января в Главном учебном корпусе ГУУ были произведены плановые замены изношенных теплообменников. Все работы были завершены в срок и системы работают в штатном режиме.

Проректор ГУУ Виталий Лапшенков: «Так же хочется отметить, что в период холодов, когда в иных учреждениях были длительные сбои, аварии в системах горячего водоснабжения и отопления, подготовка инженерных служб ГУУ позволила даже во время Новогодних каникул осуществить необходимые работы в короткие сроки и с минимальным дискомфортом для студентов, проживающих в Общежитии № 2».

Всех с возвращением в тёплую атмосферу нашего университета!

