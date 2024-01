Знак «За заслуги» – высшая форма поощрения в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В преддверии 125-летия Политехнического университета был учреждён знак отличия «За заслуги» — высшая форма поощрения за заслуги перед вузом. 96 политехников уже получили награду из рук ректора СПбПУ Андрея Рудского. Это профессора и молодые преподаватели, сотрудники и студенты, а также выпускники Политеха и представители компаний — партнёров вуза. Сегодня мы расскажем подробнее о знаке отличия.

Во времена императора Александра I вручали награду «За усердие», её получали крестьяне и мещане за разные услуги правительству. Медаль носили на Андреевской, Александровской и на Георгиевской (за боевые отличия) лентах. В годы царствования императора Николая II отмечали уже широкий круг лиц, в том числе и женщин, за различные услуги, оказанные правительству, а также нижние чины — за сверхсрочную службу. После 1917 года награждения прекратились.

Накануне юбилея нашего университета памятный знак возрождён. Инициатором стал главный специалист Музея истории СПбПУ Леонид Токарь, руководство вуза поддержало эту идею. Эскиз и описание знака выполнил Леонид Николаевич — член постоянной комиссии по ведомственной геральдике Геральдического совета при Президенте РФ.

Положение о знаке утвердили члены Учёного совета СПбПУ 24 апреля прошлого года. К награждению могут быть представлены граждане Российской Федерации и иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие научной, образовательной, инновационной, международной, производственной, спортивно-оздоровительной, культурно-воспитательной и других сфер университета, в совершенствование материально-технической и социальной инфраструктуры, увеличение значимости Политеха в рамках страны, а также в международном образовательном пространстве, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед вузом.

Награда имеет форму девятиконечной лучистой звезды. Центральным элементом является круглый медальон изумрудно-зелёной эмали, в поле которого изображена эмблема Политеха. Медальон обрамлён пояском изумрудно-зелёного цвета, по окружности идёт надпись: «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». При помощи ушка и кольца знак соединяется с металлической колодкой золотистого цвета с муаровой лентой. В юбилейный для Политеха год на колодку поместили накладку золотистого цвета в виде цифр «125», обрамлённую лавровой веточкой. На обратной стороне есть надпись «За заслуги», в нижней части — номер знака отличия.

