До 1 декабря – россияне в 2024 году впервые заплатят налог на вклады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Как ФНС рассчитывает налог по доходу на вклады?

НДФЛ на депозитный доход введен в РФ с 2020 года, но взимание налога неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. По итогам 2023 года россиянам все же придется уплатить налог, рассчитываемый и взимаемый на основании следующих правил:

процентный доход определяется суммарно по всем рублевым и валютным депозитам (срок открытия счета и размещения средств роли не играет);

исключением являются вклады с доходностью менее 1% годовых;

необлагаемая НДФЛ база зависит от максимальной ключевой ставки – в 2023 году составила 150 тыс. руб.;

налоговая ставка – 13 либо 15% (зависит от суммы);

срок уплаты – не позднее 1 декабря 2024 года.

«Банки заинтересованы в долгосрочных депозитах, поэтому предлагаем изучить возможность отмены налога по вкладам, открытым на срок свыше одного года – сейчас таких продуктов в портфелях кредитных учреждений почти нет», – ранее заявили в Минфине, инициативу поддержал ЦБ РФ.

ФНС учитывает доходы по всем вкладам налогоплательщика в банках: если сумма процентов не превышает 150 тыс. руб., платить НЛФЛ не придется.

Кому в России предстоит уплата НДФЛ с дохода по депозитам?

ЦБ РФ неоднократно повышал ключевую ставку в 2023 году, что привело к увеличению необлагаемой налогом базы, но и доходность по депозитам значительно увеличилась (с 8,13 до 14,52%). Аналитики рассчитали, что обязанность по уплате НДФЛ возникнет у граждан, которые имеют сбережения в банках на сумму свыше 2 млн. руб.

Вместе с тем, наличие налога не способствует снижению популярности банковских вкладов – депозиты остаются консервативным инвестиционным инструментом с гарантированной доходностью и защитой от потерь. Вклады просто открывать, схема начисления доходов понятна гражданам, деньги можно забрать со счета в любой момент без ограничений.

15:20 09.01.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI