В НГУ пройдет зимний инженерный интенсив Передовой инженерной школы

Зимний инженерный интенсив Передовой инженерной школы НГУ пройдет с 29 января по 4 февраля в Новосибирском государственном университете в Академгородке. Организаторы мероприятия приглашают к участию студентов вузов, интересующихся инженерными технологиями и готовых активно работать в команде. Участие в интенсиве – бесплатное.

Партнерами интенсива выступят компании – лидеры в своих отраслях. В их числе «Роскосмос», «Биокад», «Газпром нефть», «Генериум» и Медико-биологический Союз.

В этом году TechnoHack’24 пройдет по 6 трекам: BIO – молекулярная инженерия в биотехнологиях и медицине, GEO – цифровые инструменты в нефтегазовой отрасли, SPACE – системы спутниковой связи, SENSORS – оптическая сенсорика, DIGITAL – цифровые решения для прикладных задач и ECO – экологический инжиниринг.

– TecnhoHack’24 демонстрирует работу Передовой инженерной школы НГУ в миниатюре и посвящен решению реальных проектных задач, поставленных индустриальными партнерами. Участники интенсива могут прокачать свои знания и навыки, попробовать свои силы в командной работе и решить для себя – быть может, вам следует связать свою дальнейшую карьеру с ПИШ НГУ. В этом году TecnhoHack расширил количество треков – теперь их шесть, тогда как в прошлом году было четыре. Появился трек ECO (экологический инжиниринг), участники которого познакомятся с инструментами аналитической химии природных объектов, разработают прототип климатического проекта и создадут стартап-проект по утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов. Это направление подойдет для студентов-химиков. Студентов, обучающихся по IT-специальностям, заинтересует другой новый трек – DIGITAL (цифровые решения для прикладных задач). Они проведут трехмерное численное моделирование прикладной задачи, узнают о преимуществах суррогатного моделирования и нейронных сетях, основанных на физике, а также построят реальный цифровой двойник в программном обеспечении, которое используется на атомных станциях, – рассказала организационный директор интенсива TecnhoHack’24 Мария Галямова.

Для участников всех треков в этом году запланирована интересная и содержательная программа. Их познакомят с Академгородком и его уникальный образовательной и научной экосистемой, а также расскажут, какие возможности открываются здесь перед инициативными и талантливыми молодыми людьми.

Впечатлениями об интенсиве TecnhoHack’23, прошедшем в августе прошлого года, делятся его участницы.

Мария Долгополова:

– Я принимала участие в треке BIO. У нас подобралась очень классная команда из семи девчонок из сферы биология/медицина, но специальности у всех оказались разные – химия, биология, фармацевтика и биотехнологии. Бизнес-проект в рамках трека сделать у нас не получилось, зато нам удалось подружиться. До сих пор мы часто общаемся в общем чате, обсуждаем новости науки, свою работу и начатые нами проекты. Главное – во время прохождения трека нас обучили применению нескольких важных инструментов, среди которых рефлексия, работа по таймингу, работа на результат. Эти принципы я стала применять каждый день. Я как раз переводилась с одной специальности на другую, и именно такое мышление помогло мне самостоятельно сдать на хорошие оценки 15 дисциплин академической разницы . Знания в области биоинформатики, полученные на интенсиве, пусть и в обзорной форме, нам всем пригодились. Для меня они очень важны, поскольку в моей дипломной работе затронута тема «мокрой» и «сухой» биологии – как раз о ней и говорилось на треке BIO.

Сабина Мизаева:

– Я хотела бы отменить, что TecnhoHack – это тот вид мероприятий, без участия в которых сложно представить успешного современного ученого. Во-первых, это изучение современных методов молекулярной биологии во время практикумов с молодыми учеными МГУ. Во-вторых, школа сочетала в себе занятия не только по «мокрой» биологии, но и по биоинформатике, что чрезвычайно важно и интересно. Очень понравился биоинформатический практикум по исследованию мутаций у больных онкологией. А еще школа дала мне возможность узнать, какая она – наука в Сибири, и познакомиться с большим количеством заинтересованных ребят-биологов со всей России. С некоторыми из них мы продолжаем общаться до сих пор.

Также школа мотивировала участников на создание наукоемкого бизнеса, решающего реальные проблемы. Теория по основам создания стартапа оказалась полезной. Уверена, что обязательно применю ее в ближайшие несколько лет, так как мечтаю создать свой проект в области биомедицины.

На участие в TecnhoHack’24 уже зарегистрировались более 200 студентов из различных вузов. Прием заявок продолжится до 12 января.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

