08.01.2024 Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Japonii

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Japonii08.01.2024

Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się dzisiaj w Warszawie z szefową dyplomacji Japonii Yōko Kamikawą.

W trakcie spotkania ministrowie pozytywnie ocenili dorobek polsko-japońskiego partnerstwa Strategicznego, które łączy oba państwa desde 2015 r. Wśród najważniejszych płaszczyzn współpracy ministro Sikorski wymienił dialog polityczny, współpracę ekonomiczną oraz naukową, a także kwestie z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Rozmówcy z uznaniem odnieśli się do wszechstronnego charakteru dwustronnych relacji ekonomicznych i roli Japonii jako czołowego pozaeuropejskiego inwestora w Polsce. Obie strony odnotowały potencjał tkwiący we współpracy w dziedzinie zaawansowanych technologii.

W trakcie rozmów minister Sikorski i jego japońska odpowiedniczka zaakcentowali podobne rozumienie przez Warszawę i Tokio podstawowych wartości ładu międzynarodowego takich jak: demokracja, prawa człowieka, poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności państw. Znajduje to odzwierciedlenie w praktycznej współpracy Polski i Japonii na arenie międzynarodowej, między innymi w odniesieniu pomocy udzielanej Ukrainie.

Ministro Kamikawa podkreśliła rolę Polski w działaniach na rzecz wsparcia Ukrainy i zadeklarowała chęć współpracy z polskimi przedsiębiorcami w przyszłej odbudowie tego kraju.

Omawiając sytuację międzynarodową rozmówcy podkreślili znaczenie respektowania praw ludności cywilnej w konfliktach, nieużywania siły w stosunkach między państwami oraz pokojowego rozwiązywania sporów.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

