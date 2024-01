Поздравление с Новым годом от Валерия Фалькова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дорогие друзья!

Новый год — время смелых надежд и веры в будущее. По традиции мы отмечаем этот праздник с самыми близкими нам людьми. А бой курантов, звучащий от Владивостока до Калининграда, напоминает о единстве огромной страны, сделавшей еще один символический шаг в будущее.

Уходящий год принес новые вызовы, успехи и победы. Рубежной вехой стала инициатива Президента по обновлению системы высшего образования в наших национальных интересах с учетом исторического опыта и потребностей экономики. Совсем скоро соответствующий пилотный проект, проходящий на базе шести ведущих университетов, запустит процесс обновления во всех вузах страны. Национальная система высшего образования станет развиваться не по прочерченной кем-то траектории, а по пути, выбранному нами, нашей страной. Уверен, что, объединив усилия, мы сумеем не просто достичь всех поставленных целей, но и надолго закрепить за Россией мировое научно-образовательное лидерство.

Залогом тому служат и крупнейшие достижения отечественной науки. Благодаря таланту наших выдающихся ученых России есть чем гордиться и в части создания отечественного научного оборудования, и в части фундаментальных исследований, и в части передовых прикладных разработок. А предстоящее 300-летие Российской академии наук станет прекрасным поводом, чтобы вспомнить о вкладе наших предшественников, поблагодарить тех, кто работает в науке сейчас, и привлечь в эту важнейшую сферу талантливую молодежь.

Хочу еще раз сказать спасибо всем тем, кто преподает, исследует и организует, обеспечивает эту работу. Желаю вам новых успехов в наступившем году! Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!

С праздником, дорогие друзья!

С новым, 2024 годом!

