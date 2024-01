Финансовые новости: Кредиторы с 1 января обязаны предупреждать заемщиков о рисках закредитованности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центральный банк России – Central Bank of Russia

Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Это поможет заемщикам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.

Обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тыс. рублей. Такая необходимость возникает и при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по ее использованию. Кроме того, требования по расчету ПДН применяются при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заемщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее. В некоторых случаях предусмотрены исключения: ПДН не рассчитывается, если заемщик обращается за кредитными каникулами или если увеличение среднемесячного платежа обусловлено событиями, предусмотренными договором. Например, если при отказе заемщика от продления страховки повышается процентная ставка по кредиту. Фото на превью: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom

