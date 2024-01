Переводы по СБП станут еще выгоднее – ЦБ увеличил лимиты и отменил комиссии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Какие изменения при переводах через СБП ввел Банк России?

Система быстрых платежей – проект ЦБ РФ, активно продвигаемый регулятором и пользующийся популярностью у населения. В 2024 году переводы по СБП станут еще более выгодными:

лимит бесплатных переводов на свои счета вырастет до 30 млн. руб. с 1 мая;

комиссию за отдельные транзакции для банков отменят с 1 апреля;

появятся новые предложения в программе лояльности с кэшбэком для плательщиков.

Комиссии отменят за перевод клиентам кэшбэка и возврат баллов лояльности в случае отмены покупки – использование СБП будет выгодно и для граждан, и для магазинов, и для финансовых организаций.

Где работает кэшбэк за покупки через СБП?

О необходимости внедрения программы лояльности за покупки по СБП говорили на протяжении всего 2023 года. Наличие кэшбэка значительно повышает привлекательность платежей в Системе. Так, в рамках временной акции клиентам предлагали до 10% бонусами за покупки в категории «Продукты питания»: столь высокий кешбэк сложно найти даже от банков за платежи картами. В начале 2024 года клиенты, совершающие операции через СБП получат возврат:

1% расходов за оплату услуг ЖКХ в личном кабинете Газпром межрегионгаз;

10% за покупки в Облаке Mail;

10% на онлайн платформе VK Play и в социальной сети ВКонтакте;

10% за покупку билетов на Аэроэкспресс.

«Список партнеров, предлагающих кешбэк за оплату по СБП, будет постоянно расти – аналогичная ситуация была и при платежах картой НПС «МИР»: сейчас в программе лояльности участвуют сотни магазинов», – заявил эксперт.

Подключиться к программе лояльности СБП можно на портале «Привет, МИР!», регистрация пользователя обязательна для получения кешбэка. Чтобы найти предложения в своем регионе, следует перейти в раздел «Все акции» и во вкладке «Способ оплаты» выбрать «СБП»: с подробными условиями можно ознакомиться, кликнув по названию акции.

10:10 02.01.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI