Проекты ГУУ прошли отбор в конкурсе на создание молодёжных лабораторий

По итогам конкурсного отбора Министерства науки и высшего образования России на создание новых молодёжных лабораторий поддержку получили два проекта Государственного университета управления:

— Лаборатория реверсивного инжиниринга ГУУ, научный проект «Разработка научных, методологических и практических основ реверсивного инжиниринга для решения комплексных задач импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации». Руководитель: директор Центра управления инжиниринговыми проектами, к.т.н. Владимир Филатов.

— Лаборатория интеллектуальных систем устойчивого развития Арктики, научный проект «Научные, методологические и практические основы разработки и применения цифровых и интеллектуальных технологий в целях обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации, включая удалённые и труднодоступные территории Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны». Руководитель: доцент кафедры управления инновациями, начальник лаборатории конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий к.т.н., Денис Сердечный.

На реализацию научных проектов предусмотрено финансирование с 2024 по 2026 год.

Молодёжные лаборатории — это современные пространства, где молодые ученые работают над прикладными исследованиями под руководством опытных наставников. Одно из главных условий создания подобных лабораторий – это наличие в штате не менее 2/3 сотрудников возрастом до 39 лет. Для работы специалистов обеспечиваются все необходимые ресурсы: современная приборная база, заработная плата и мобильность учёных.

Отбор заявок проходил по следующим актуальным направлениям:

Развитие Дальневосточного федерального округа;

Арктика;

Малотоннажная химия;

Искусственный интеллект;

Приборостроение/станкостроение;

Микроэлектроника;

Медицина;

Климат;

Сельское хозяйство;

Востоковедение/африканистика.

Ключевые результаты деятельности лабораторий должны иметь быстрый переход в практическое применение, а также включать опытные образцы, прототипы изделий с определёнными характеристиками, материалы с заданными свойствами.

