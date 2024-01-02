Проекты ГУУ прошли отбор в конкурсе на создание молодёжных лабораторий

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
По итогам конкурсного отбора Министерства науки и высшего образования России на создание новых молодёжных лабораторий поддержку получили два проекта Государственного университета управления:
— Лаборатория реверсивного инжиниринга ГУУ, научный проект «Разработка научных, методологических и практических основ реверсивного инжиниринга для решения комплексных задач импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации». Руководитель: директор Центра управления инжиниринговыми проектами, к.т.н. Владимир Филатов.
— Лаборатория интеллектуальных систем устойчивого развития Арктики, научный проект «Научные, методологические и практические основы разработки и применения цифровых и интеллектуальных технологий в целях обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации, включая удалённые и труднодоступные территории Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны». Руководитель: доцент кафедры управления инновациями, начальник лаборатории конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий к.т.н., Денис Сердечный.
На реализацию научных проектов предусмотрено финансирование с 2024 по 2026 год.
Молодёжные лаборатории — это современные пространства, где молодые ученые работают над прикладными исследованиями под руководством опытных наставников. Одно из главных условий создания подобных лабораторий – это наличие в штате не менее 2/3 сотрудников возрастом до 39 лет. Для работы специалистов обеспечиваются все необходимые ресурсы: современная приборная база, заработная плата и мобильность учёных.
Отбор заявок проходил по следующим актуальным направлениям:
- Развитие Дальневосточного федерального округа;
- Арктика;
- Малотоннажная химия;
- Искусственный интеллект;
- Приборостроение/станкостроение;
- Микроэлектроника;
- Медицина;
- Климат;
- Сельское хозяйство;
- Востоковедение/африканистика.
Ключевые результаты деятельности лабораторий должны иметь быстрый переход в практическое применение, а также включать опытные образцы, прототипы изделий с определёнными характеристиками, материалы с заданными свойствами.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.01.2024
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