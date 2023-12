Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С Новым годом, друзья! Итоги года уже подведены, куранты пробили 12 раз, желания загаданы, а глаза искрятся праздничным задором. Вы наверняка получили кучу поздравлений и сами отправили их не меньше. Государственный университет управления присоединяется ко всеобщему торжеству и делится своим настроением.

В 2024 году традиционный для нашей страны символ праздника – вечнозелёная ёлка – удивительным образом сочетается с Зелёным Деревянным Драконом – символом грядущего года по восточному календарю. Впрочем, и он для россиян давно стал традиционным. В России всегда уважали и ценили другие культуры, не стеснялись заимствований и с радостью делились своими достижениями. Для нас это не новомодный тренд, а магистральный путь развития цивилизации, а следовательно – тоже традиция.

Наступивший год в России будет непосредственным образом связан с ещё одной базовой человеческой традицией – семьёй. В связи с этим желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, крепкой взаимосвязи и большой любви. Тем более, что и Новый год – это в первую очередь семейный праздник.

Надеемся, что 2024 год ознаменуется возвращением к спокойной жизни на всей Земле. Нас ждёт много важных событий мирового масштаба. Только в марте ожидается Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи и выборы Президента Российской Федерации – это тоже событие мирового масштаба. А в конце апреля нам в ГУУ предстоит отметить 105-летие со дня основания университета. Дальше в будущее заглядывать пока не будем, но наверняка нас ждёт много интересного.

Не станем более отвлекать вас от новогодних гуляний и посиделок. Отдыхайте, веселитесь, ходите в гости друг к другу, чтобы помочь съесть всё наготовленное, перекидывайтесь поздравлениями и снежками, дышите свежестью Нового года и будьте счастливы. С праздником!

