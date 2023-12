Россия и Южная Осетия изменили режим торговли товарами

Source: MIL-OSI Russian Language News

?оссия и Южная Осетия подписали протокол о внесении изменений в действующее соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами.

Подписи под документом поставили заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и министр экономического развития Южной Осетии Сармат Котаев.

Согласно протоколу, основные товары, которые поставляются из России в Южную Осетию, освобождаются от вывозных таможенных пошлин.

«Подписание документа позволит сблизить уровень цен на розничных рынках наших стран и будет способствовать укреплению общего социально-экономического пространства между Россией и Южной Осетией», – пояснил Дмитрий Вольвач.

