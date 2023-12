Подводим итоги 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Конец года – время подведения его итогов. Мы постарались отразить в этом материале только самое важное, но даже в таком усечённом виде становится понятно, что 2023 год получился для нашего университета весьма насыщенным.

Выпускники

В 2023 году из стен Государственного университета управления выпустилось 3097 человек, из них – 63 иностранных обучающихся. 735 выпускников – почти каждый четвёртый – закончили университет с красными дипломами. Около 70% выпускников 2023 года уже трудоустроено. При этом ГУУ входит в Топ-10 вузов по уровню зарплат молодых специалистов в правовой отрасли, сфере экономики и финансов.

Кроме того, в рамках проекта предпрофессионального образования в ГУУ прошли обучение 203 школьника из трёх общеобразовательных школ города Москвы.

Проектное обучение

ГУУ развивает проектные и технологические навыки обучающихся, задействуя всех студентов 1-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры в проектном обучении. Формирование цифрового следа, внешняя экспертиза, а также витрина проектов реализуются на цифровой платформе. Всего за 2023 год на платформе зарегистрировано и участвует в коммуникациях 4 182 студента. Ими создано и разрабатывается 645 основных проектов и 221 обучающих мини-проектов студентов 1 курса. В создании и реализации обучающимся помогают 214 кураторов и 23 эксперта. В 2023 году в ГУУ прошла выставка проектов, на которой было представлено 56 работ, а также был организован конкурс проектов, в финал которого по результатам внешней экспертизы прошло 27 проектов в номинациях: «Бизнес-проект», «Консалтинговый проект», «Социальный проект» и «Исследовательский проект».

При взаимодействии с партнёрами разрабатывались 65 проектов из различных сфер деятельности: HR, IT, производство, транспорт, банки, НКО и государственные учреждения. Наиболее активное сотрудничество ГУУ проходило со следующими организациями и компаниями: Общественная палата РФ, Московская городская Дума, «Союз отцов», «Роскачество», «Деловая Россия», Ассоциация Директоров по развитию, «Союз автосервисов», GetExperts, «Мострансавто», Ассоциация «ТАМА», VK, «МТС», «Мегафон», «Газпромбанк», «ВТБ» и другими.

Наука

Уходящий 2023-й – второй год Десятилетия науки и технологий в России – стал плодотворным для научно-исследовательской деятельности ГУУ.

Однозначно, главным достижением стала победа совместной заявки ГГНТУ и ГУУ в федеральном проекте «Передовые инженерные школы», который предоставляет университетам мощную господдержку, даёт возможность развиваться и реализовывать самые амбициозные планы в области науки, инженерии и образования, активно участвовать в решении приоритетной задачи нашей страны – укреплении технологического суверенитета.

В этом году дан мощный импульс развитию инженерной науки в ГУУ. В марте начал работу Центр управления инжиниринговыми проектами, который уже обладает научным заделом в виде выполненных проектов, в том числе для компаний «Трансмашхолдинг», «МИКОНТ», «Меркатор Калуга», развивает сотрудничество с высокотехнологичными компаниями – индустриальными партнёрами. На базе центра выполняются научно-исследовательские работы по направлениям: автоматизированные системы управления, робототехника, беспилотные авиационные системы, интеллектуальные системы.

В августе четыре проекта научных коллективов ГУУ прошли отбор проектов в сфере общественно-политических наук и получили финансовую поддержку Минобрнауки России. В декабре успешно завершились исследования по всем проектам, учеными ГУУ были сформированы практические рекомендации для органов государственной власти разного уровня.

В числе приоритетных научных векторов университета – развитие молодежной науки. По предложению ректора Владимира Строева в начале 2023 года был проведён конкурс внутренних грантов, финансируемых ГУУ. Победителями конкурса на выполнение студенческого научного гранта стали 15 студенческих коллективов. Результаты научных исследований – практические разработки в сферах государственного управления и управления в реальном секторе экономики, маркетинга, молодёжной политики и образования, управления социально-экономическим развитием.

Состоялся пилотный этап проекта «Школа молодого учёного», участниками которого стали студенты университета. Молодые учёные и преподаватели ГУУ провели для обучающихся серию мероприятий, в ходе которых рассказали, как начать свой путь в науке, поделились своим опытом развития и выбора своего научного направления.

В рамках соглашения между ГУУ, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и СКГМИ организована работа «Первой инженерно-экономической школы», в которой приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые преподаватели трёх университетов. Результатами взаимодействия в рамках школы являются межуниверситетские научные коллаборации молодых учёных, совместные заявки в фонды для проведения междисциплинарных исследований.

В октябре 2023 года в структуре Государственного университета управления был создан Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий, который осуществляет работу по комплексному сопровождению заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) университета и способствует их коммерциализации.

Менее чем за три месяца в адрес Федерального института промышленной собственности (ФИПС) со стороны ГУУ направлено 10 заявок на регистрацию РИД, из которых:

— получено четыре свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;

— получено два свидетельства о государственной регистрации базы данных;

— получено положительное заключение по результатам проверки четырёх заявок на государственную регистрацию баз данных.

В рамках коммерциализации РИД заключены лицензионные договоры между Государственным университетом управления и заинтересованными организациями на предоставление прав использования РИД для осуществления образовательной и научной деятельности.

В 2023 году учёные ГУУ принимали участие в ключевых масштабных мероприятиях сферы науки и технологий – III Конгресс молодых учёных, Выездная школа научных лидеров, форум «Армия-2023», Всероссийский фестиваль НАУКА 0+, Международный форум «Цифровая транспортация» и многие другие.

Международная деятельность

Международное сотрудничество университета результативно осуществляется с более чем 30 научно-образовательными организациями из 17 стран мира. За прошедший год было заключено 20 новых соглашений с вузами Ливана, Киргизии, Сербии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Венесуэлы, Марокко, Белоруссии.

В соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства ГУУ уже 25 лет является исполнителем проекта подготовки российских специалистов за рубежом. В 2023 году 120 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, которую проводит ГУУ по заказу ФБУ «Федеральный ресурсный центр», прошли стажировку в четырёх странах мира: Китае, Турции, Египте и Казахстане.

Евразийский сетевой университет

Как известно, на базе ГУУ работает Секретариат Евразийского сетевого университета, а Владимир Строев является председателем его Координационного совета, поэтому подводим также итоги работы ЕСУ. Всего за 2023 год в ГУУ и на других площадках было проведено три заседания Координационного совета и десять заседаний рабочих групп. ЕСУ принял участие в двух образовательных выставках – Международной выставке «Евразия – наш дом» (г. Сочи) и научно-образовательной выставке консорциума «Евразийский сетевой университет» в рамках III Форума ректоров вузов Кыргызской Республики и Российской Федерации (г. Ош).

В настоящий момент в состав ЕСУ входят 23 ведущих университета из пяти государств-участников Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и два университета не из страны-члена ЕАЭС, Узбекистана. В следующем году ожидается вступление новых членов.

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил достойный уровень и скорость развития проекта ЕСУ.

Иностранные студенты

По итогам приёмной кампании 2023/2024 по данным Минобрнауки России ГУУ вошёл в Топ-10 списка вузов по количеству принятых иностранных граждан в рамках квоты Правительства Российской Федерации.

В ГУУ на всех формах обучения (без учета дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке и аспирантуры) обучается более 500 иностранных граждан из 50 стран мира. Наибольшая часть иностранных студентов являются гражданами Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Украины и Армении.

Особый интерес иностранные обучающиеся проявляют к таким направлениям подготовки как «Менеджмент», «Экономика», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью».

ГУУ имеет многолетний опыт подготовки научно-педагогических кадров для многих стран. В настоящее время в ГУУ обучается 46 аспирантов из 24 стран мира.

Инклюзивное образование

В ГУУ ведется активная деятельность в направлении развития инклюзивного высшего образования. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ), функционирующий на базе ГУУ, в 2023 году принимал организационное и экспертное участие в таких масштабных мероприятиях как:

— Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью;

— Общероссийское мероприятие в формате студенческой смены по инклюзивному волонтёрству и инклюзивному туризму;

— Форум инклюзивного высшего образования «Инклюзия в фокусе партнёрства».

Проведено более 300 консультаций в рамках работы «горячей линии» РУМЦ по вопросам получения высшего образования лицами с инвалидностью и ОВЗ, а также по вопросам содействия трудоустройству инвалидам. Проведено 400 индивидуальных тестирований по профессиональной ориентации учащихся с инвалидностью и ОВЗ школ и колледжей.

Реализовано две программы повышения квалификации: «Управление в сфере инклюзивного высшего образования» и «Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики (представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий».

Молодёжная политика

В 2023 году Управлением молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ было проведено 88 международных и всероссийских мероприятий, в которых принимало участие более 100 000 человек. Всего состоялось более 1200 мероприятий, из них около 700 – Студенческим советом ГУУ. Для реализации этих мероприятий подготовлено более 200 кураторов.

В летний период ГУУ принял у себя пять «Университетских смен», в которых участвовало 248 детей из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Создана единая электронная база ведения воспитательных мероприятий в единой системе личного кабинета каждого обучающегося и сотрудника, объединяющая мероприятия, проводимые всеми структурами университета.

Отдельно стоит упомянуть стартовавшую в этом году в России программу «Обучение служением», в которой в пилотном режиме приняли участи более 100 российских вузов, в том числе 14 московских высших учебных заведений, включая ГУУ.

Кроме того, создана психологическая служба и «ДоброЦентр», открыто отделение «Движения Первых», заработало два новых клуба, проведено две встречи выпускников и два КУЛа. Музей был пополнен экспонатами времен Великой Отечественной войны.

ГУУ в СМИ

За прошедший год Государственный университет управления упоминался в 15768 различных материалах средств массовой информации. В основном это комментарии экспертов ГУУ, которые мы публикуем в еженедельном дайджесте #ГУУговорит. По ним можно сделать вывод, что больше всего граждан России беспокоят вопросы, связанные с ЖКХ – в Топ-5 самых растиражированных комментариев три связаны именно с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Итог итогов

Как уже было сказано в самом начале, это далеко не всё, что было сделано в университете за минувший год. Научная, учебная и студенческая жизнь в Государственном университете настолько активна, что даже коротко описать всё в одном материале невозможно. Продолжайте следить за нашим сайтом и аккаунтами в социальных сетях в наступающем 2024 году, чтобы быть в курсе всех событий.

