Максим Решетников: улучшение оценок ВВП за 21-22 гг. доказывает устойчивость экономики РФ к любым шокам

?инистр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал уточнение Росстатом данных по ВВП за 2021-2022 гг.

«Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены «вверх» – до +5,9% и -1,2% соответственно. Улучшение оценок – свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам.

Решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные командой Правительства под руководством Михаила Мишустина, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году. В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза».

