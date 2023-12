Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?инэкономразвития России в полном объеме перечислило более 1,3 млрд рублей на субсидии регионам на финансирование работы центров «Мой бизнес» в 2024 году. Соответствующее предложение ведомства было ранее поддержано Правительством РФ. Средства пойдут на оказание услуг действующим представителям малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна».

Предприниматели смогут получить в центрах «Мой бизнес» консультации по подготовке технико-экономического обоснования, помощь в разработке проектов модернизации, технологического перевооружения, декларированию и сертификации продукции перед ее выводом на новые рынки, аналитические услуги, поддержку в разработке и продвижении брендов территориальных кластеров.

«Центры «Мой бизнес» оказывают поддержку как начинающим, так и действующим предпринимателям, в том числе для их ускоренного развития. В результате в том числе подобных консультаций бизнес инвестировал по итогам 2022 года в свое развитие более 2,3 млрд рублей», – прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Центры «Мой бизнес» начали открываться с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сегодня уже работает более 400 центров в 88 регионах страны, где оказывается поддержка субъектам МСП, самозанятым и физическим лицам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности. В структуру центров также входят Центры поддержки предпринимательства, кластерного развития, народных художественных промыслов, инноваций социальной сферы, поддержки экспорта, инжиниринговые центры и др.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI