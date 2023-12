Дмитрий Вольвач: в обновленном документе долгосрочного планирования ЕАЭС расширены направления сотрудничества «пятерки»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге под председательством Президента Российской Федерации, Председателя Высшего Евразийского экономического совета Владимира Путина состоялось заключительное в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза. Минэкономразвития России представляли министр Максим Решетников и его заместитель – Дмитрий Вольвач.

Главы государств Евразийского экономического союза рассмотрели более 20 вопросов и приняли ряд стратегических решений для дальнейшего развития и углубления евразийской экономической интеграции.

«Год был насыщенный. В ЕАЭС мы проделали большую работу по углублению интеграции, – отметил Дмитрий Вольвач. – 2023 год стал прорывным в формировании общего электроэнергетического рынка. Страны «евразийской пятёрки» определили правила взаимной торговли электроэнергией, что в дальнейшем позволит определять цены на электроэнергию и лучше планировать работу электрообъектов, повысит надежность электроснабжения граждан и бизнеса».

В числе важных итогов года «евразийской пятёрки» замминистра назвал также соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках, который позволит российским поставщикам упростить доступ к госзакупкам партнеров по ЕАЭС. Ратификацию соглашения о создании Евразийской перестраховочной компании, благодаря которой на рынке стран «пятёрки» появится дополнительная страховая емкость в размере 120 млрд рублей. Это поможет поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 360 млрд рублей и обеспечит единые условия страхования совместно произведенной продукции.

«Два без преувеличения исторических события – внесение изменений в Гражданский кодекс Белоруссии, дающих возможность предприятиям ЕАЭС открывать на территории республики свои филиалы, а также снятие ограничений на доступ к госзакупкам технически сложной продукции в Казахстане. Данные решения свидетельствуют об очень высокой степени интеграции внутри ЕАЭС», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

«На полях» Высшего совета стороны предприняли ещё один шаг по устранению торговых барьеров на пространстве Союза, подписав «полноформатное» соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. Благодаря этому шагу российские компании получат эксклюзивный доступ на рынок Ирана, для которого заключение такого соглашения стало беспрецедентным в плане либерализации торгового режима. Параллельно с этим Россия продолжает вести активные переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом.

«От всех этих решений мы видим ощутимый эффект. За 10 месяцев 2023 года взаимная торговля государств ЕАЭС увеличилась на 7% – почти до 6 трлн руб, – подчеркнул замминистра. – Все страны ЕАЭС в этом году показывают уверенный рост экономики. Совокупный ВВП вырос на 3,4%. Отдельные экономики росли быстрее. В частности, ВВП Армении вырос на 9,2%, Белоруссии – на 3,8%, Казахстана – 4,9%, Киргизии – на 4,5%».

Ключевым событием заседания стало подписание нового документа долгосрочного планирования ЕАЭС, подготовленного по российской инициативе, – Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС на период до 2030 и 2045 года «Евразийский экономический путь».

Документ раскрывает основные направления перспективного интеграционного развития и предусматривает совместную работу стран «евразийской пятёрки» в сфере обеспечения рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формирования общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, построения общего транспортно-логистического пространства, развития экономического сотрудничества в новых сферах, имеющих интеграционный потенциал.

При этом многие пункты декларации предполагают расширение направлений сотрудничества. Например, в области сотрудничества в рамках климатической повестки, развития электронной торговли и раскрытия потенциала систем искусственного интеллекта.

«Документ стал выражением баланса интересов всех участников нашего интеграционного объединения и позволит заложить основу для развития ЕАЭС в качестве ядра самодостаточного, гармонично развитого и привлекательного для сотрудничества макрорегиона» – прокомментировал Дмитрий Вольвач.

По традиции главы стран Союза утвердили Основные направления международного сотрудничества ЕАЭС на 2024 год. Это рабочий документ, в котором заложены основные приоритеты международной деятельности Союза на следующий год, направленные на формирование прочных партнерских связей на пространстве Евразийского региона, создание новых кооперационных и логистических цепочек, ускорение транзита товарных потоков в условиях меняющейся глобальной экономики.

«В рамках года российского председательства в органах Союза в 2023 году удалось реализовать большое количество задач и мероприятий по вопросам международной деятельности для повышения связанности региона. Настроены на продолжение активной работы по формированию открытого, инклюзивного и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с третьими странами и в 2024 году.» – отметил Дмитрий Вольвач.

Также в рамках Высшего совета стороны утвердили документ стратегического планирования, определяющий наиболее значимые для экономик государств-членов ЕАЭС кратко- и среднесрочные задачи – основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2025 годы.

В рамках ВЕЭС подписан Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс Союза в сфере регулирования внешней электронной торговли. Документ предусматривает создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования – оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, которые физические лица приобретают на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

«Для облегчения декларирования и упрощения уплаты таможенных платежей за физических лиц вводится институт «оператора электронной торговли», который будет заниматься декларированием на профессиональной основе, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Таким образом, конечный потребитель не будет заниматься таможенным оформлением и получит свою посылку без необходимости совершать юридически значимые действия. Эти функции и ответственность перед таможенниками возлагаются на оператора электронной торговли. Такой системный подход позволит максимально упростить для населения процесс покупки товаров электронной торговли при сохранении необходимого уровня регулирования в странах Союза».

Председательство ЕАЭС в 2024 году переходит к Армении. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в мае 2024 года.

