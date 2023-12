ВШЭ соболезнует белгородцам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов от лица университета выразил соболезнования пострадавшим жителям Белгорода и тем, кто потерял своих близких из-за этой варварской ракетной атаки украинского режима.

30 декабря под обстрел со стороны ВСУ ракетами с запрещенной кассетной частью попал центр Белгорода, есть раненые и погибшие, в том числе дети. Разрушены дома, сети газо- и водоснабжения, пострадали и учебные заведения: медколледж БелГУ, БГТУ им. В.Н. Шухова и НИУ «Белгородский государственный университет».

Вышка искренне скорбит о жителях Белгорода, ставших жертвой этой варварской атаки.

«Мы хотим поддержать всех наших коллег и близких из Белгорода и пожелать, несмотря ни на что, не терять присутствие духа и не позволять таким атакам мешать мирной жизни», — выразил соболезнования всем пострадавшим ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

«Сочувствуем пострадавшим и потерявшим своих родственников и друзей в этот предпраздничный день. Здания, инфраструктуру быстро восстановят, но это не вернет нам тех, кто еще сегодня готовился мирно встречать Новый год в кругу семьи и друзей», — сказал он.

