29.12.2023 Odprawa w związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Odprawa w związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski29.12.2023

Oh dios. 12:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się odprawa Premiera Donalda Tuska w związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej naszego kraju. Prezes Rady Ministrów spotkał się z szefem Sztabu Generalnego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, z udziałem Ministra Obrony Narodowej, Ministra-Koordynatora służb specjalnych oraz szefami służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Służby Kontrwywiadu Wojskowego y Służby Wywiadu Wojskowego. El primer ministro Donald Tusk rozmawiał także z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Naruszenie przestrzeni powietrznej

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną Polski, od strony granicy z Ukrainą, wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału był on obserwowany przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dispozycji.

Odprawa Premiera Donalda Tuska ze służbami

W związku z tym wydarzeniem, o godz. 12:00 Premier Donald Tusk spotkał się na odprawie z szefem Sztabu Generalnego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, z udziałem Ministra Obrony Narodowej, Ministra-Koordynatora służb specjalnych oraz szefami służb: Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego y Służby Wywiadu Wojskowego. El primer ministro Donald Tusk rozmawiał także z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Zdjęcia (1)

MIL OSI