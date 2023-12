Шесть новых исследовательских центров в сфере ИИ получат господдержку на развитие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России при поддержке Правительства РФ и в координации с Аналитическим центром при Правительстве провело отбор «второй волны» исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в рамках которой будут предоставляться гранты университетам и научным организациям.

«По поручению Президента России мы провели вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики и отобрали лучшие заявки, которые прошли многоэтапную научную и методическую экспертизу. Новые центры будут активно вовлечены в научную повестку в рамках обновленной Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, а также смогут реализовать масштабные задачи в сфере искусственного интеллекта совместно с отобранными в 2021 году действующими исследовательскими центрами», – отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Победителями второй волны стали НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Самарский университет им. академика С.П. Королева, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, СПбГУ.

Каждая организация-победитель получит до 632 млн рублей до 2026 года на реализацию программы отраслевого исследовательского центра по ИИ. Общая сумма средств за весь период с учётом внебюджетного финансирования составит более 5 млрд рублей.

«Участники отбора представили амбициозные программы и планы развития. Основной задачей было выбрать центры, которые дадут конкретные прикладные результаты, а также обеспечат максимальное масштабирование технологических решений на целые отрасли. Среди перспективных проектов – программное обеспечение для раннего выявления онкологических заболеваний, системы безопасности для применения беспилотников, интеллектуальная платформа промышленного производства, фреймворки управления городским хозяйством и девелопментом территорий», – подчеркнул заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

Финансирование центров пойдет на развитие профильных научных исследований в области ИИ, разработку прикладных ИИ-решений, внедренных у индустриальных партнеров, обучение отраслевых специалистов, а также формирование отраслевых дата-сетов.

Директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при Правительстве Сергей Наквасин оценил высокую заинтересованность научных организаций в программе поддержки.

«Всего в рамках участия в отборе было подано 28 заявок от научных организаций из 17 регионов России. Наиболее популярными отраслевыми направлениями развития ИИ, по которым поступило больше всего заявок, стали: цифровая промышленность, здравоохранение, транспорт и логистика», – заявил он.

По словам вице-президента – директора Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберта Ефимова, прорывных результатов в исследованиях, для достижения прорывных результатов в области искусственного интеллекта, важно не только увеличивать финансирование, но и научиться ставить перспективные, важные и интересные задачи. Поэтому важнейшим вкладом Сбербанка в развитие центров искусственного интеллекта является умение и способность ставить такие задачи.

«Мы накопили уже трехлетний опыт сотрудничества с первой волной и будем использовать его и в работе с четырьмя университетами второй волны, которых выбрали для поддержки. Это СамГУ им. Королева, Нижегородский ГУ им. Лобачевского, НГУ и НМИЦ им. Блохина. Новые центры будут фокусироваться в том числе на исследованиях в области здравоохранения, управления городской инфраструктурой, экологии, сельского хозяйства. Университеты дают нам не только свои кадры, но и делятся научными традициями, которые можно использовать для решения задач реального бизнеса. Совместно с центрами искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, МФТИ и Сколтех мы за два года опубликовали 48 научных статей в научных журналах и конференциях высшего мирового рейтинга. Такая проактивная работа позволяет нам не только расширять научное сообщество нашей страны, но и поднимать его авторитет на международной арене», – отметил Альберт Ефимов.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году проведена «первая волна» отбора исследовательских центров в сфере ИИ. Шесть научно-образовательных организаций получили государственную поддержку на создание и развитие таких центров: Сколтех, Университет Иннополис, Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН им. В.П. Иванниĸова. Общий объем поддержĸи исследовательских центров до ĸонца 2024 года составит 5,6 млрд рублей бюджетного финансирования и порядка 2,4 млрд рублей внебюджетного софинансирования от индустриальных партнеров. Исследовательские центры совместно с 26 индустриальными партнерами, среди которых Сбер, Яндекс, МТС, Газпром Нефть, Сибур, Химрар, Лаборатория Касперского и другие, уже запустили порядка 50 прикладных решений.

По поручению Президента Российской Федерации поддержка указанных исследовательских центров продолжится до 2030 года.

