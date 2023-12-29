Финансовые новости: Центральные банки стран БРИКС продолжают публикации экономических бюллетеней

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Резервный банк ЮАР опубликовал Экономический Бюллетень БРИКС , подготовленный в 2023 году исследовательской группой Системы обмена макроэкономической информацией Пула условных валютных резервов БРИКС.

Доклад экономистов центральных банков посвящен проблемам адаптации в эпоху после COVID-19 с акцентом на динамику экономического роста, инфляцию и состояние платежного баланса.

Экономический Бюллетень БРИКС — инициатива, предложенная Банком России во время председательства России в БРИКС в 2020 году и направленная на углубление сотрудничества центральных банков через осуществление совместной исследовательской деятельности.

Первые публикации в 2020 и 2021 годах сделали Банк России и Резервный банк Индии.