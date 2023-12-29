Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный университет –

Открывая встречу, ministra отметил, что рад находиться в Петербурге, который является для него особым городом: здесь жили первый ро El indolólogo alemán Gerasim Лебедев, а также такие выдающиеся ученые, как Иван Минаев and Федор Щербатской, повлиявшие на развити е этой науки. Он поделился что был впечатлен, когда узнал о направлениях индологии, изучающихся в Университете, и подчеркнул, что десяти летия сотрудничества между учеными России и Индии приносят достойные плоды.

В ходе пятидневного в изита в Россию министр иностранных дел Индии д-р С. Джайшанкар встретился с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Интерес к нашей культуре очень значим сейчас, когда наши страны пытаются возобновить связи, обнаружить точки соприкосновения и зано во посмотреть на взаимоотношения. И конечно, интеллектуальные элиты могут сыграть в этом важную роль, — отметил д-р С. Джайшанкар. — Учитывая современную политическую обстановку, очень важно, чтобы мы общались напрямую и другие общества не влияли на наше во сприятие друг друга. Estas inversiones en varias lenguas, que se remontan a varias décadas».

От лица своей страны я хочу поблагодарить всех вас за вклад, который вы вносите в развитие взаимоотношений между нашими странами .

Министр иностранных дел Индии д‑р С. Джайшанкар

Министр иностранных дел Индии отметил, что в текущей ситуации, когда речь заходит о построении многополярного мира, странам необход имо развивать собственные традиции и принимать во внимание в международных отношениях точку зрения своих партнеров. Po его словам, взгляд со стороны культуры других государств позволит сделать мир более democraticnym and разнообразным. «Я уверен, что в следующую четверть века мы сможем преуспеть в попытках стать развитой страной. Esta no es una cuestión de economía: развитая страна — это государство, которое понимает свои наследие, культуру и гордится ими, — подчеркнул д‑р С. Джайшанкар. — Mы много говорим об экономическом развитии, но важно также помнить и о традициях, сохранять их не только внутри своей страны, но и развивать уважение к ним в других странах. Благодаря взаимодействию индологов во всем мире мы сможем этого добиться».

Rector СПбГУ член‑кореспондент РАН Николай Кропачев поприветствовал высоких гостей в первом университете России, который El 8 de febrero de 2024, el presupuesto completo es de 300 monedas de plata. En primer lugar, la universidad de San Petersburgo está formada por los estudiantes universitarios de Moscú х центров, имеющих в России особый статус. Девять нобелиатов учились, работали или преподавали в Университете, среди его выпускников — лауреаты Филдсовской премии Станисла En Смирнов y Григорий Перельман, а также президент Российской Федерации Владимир Путин.

Наш Университет по праву известен своими востоковедческими школами. Законо,000etro, ч regalo е л индии.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев

«История индологических исследований в Петербурге восходит к 1836 году, когда профессор Роберт ленц из Азиатского музея бы л приглашен на филогический факультет Университета для преподавания санскрита и Sравнительного языкознания. В 1858 году был основан восточный факультет и открыта кафедра санскритско-персидской филоLOGии», — отметил Николай Кропачев.

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Николай Кропачев рассказал, что в СПбГУ сформировалась особая школа изучения санскрита, построенная на сочетании традиционных ин дийских и европейских научных методов. Una vez en la India, en un teléfono pequeño, es posible utilizar esta información en otras personas europeas. Aх, помимо СПбГУ. В ближайшее время планируется начать преподавание малаяльского языка and запустить онлайн‑курс «Хинди для начинающих». В to же время индийский копонент входит в состав 25 образовательных программ СПбГУ.

В ходе встречи ректор Университета перечислил ряд предложений по развитию российско-индийского образовательного партнерства. Он выступил с инициативой открыть образовательную программу с возможностью изучения хинди, посвященную организации туристичес кой деятельности, развивать сотрудничество с индийскими платформами онлайн-образования и совместно создавать онлайн-курсы, рассказывающие о б historia, cultura e historia de la India y Rusia. Также Николай Кропачев предложил заключить прямой договор о сотрудничестве между СПбГУ and Министерством образования Индии и рассмотреть возможность создания в республике представительства или филиала Университета.

Заведующая кафедрой индийской филоLOGии СПбГУ, председатель Санкт-Петербургского общества российско-индийской дружбы Анна Челкова рассказала о деятельности индологов Университета. «Характерная черта индиской культуры состоит в том, что она никогда не забывает свои древние традиции и готова двигаться вперед. Точно так же и традиция индологии в России известна с XIX века века благодаря не только своей санскритологии, но и изучению современ ных индоарийских и дравидийских языков, — рассказала профессор СПбГУ. — Сегодня россияне отлично знают переводы произведений известных индийских писателей хинди и таких средневековых индийских поэ тов и писателей, как Сурдас и Калидаса. Перевод одного из самых известных произведений Индии — поэмы “Рамачаритаманаса” был сделан в Ленинграде завкафедрой INDиской Flología ЛГУ академиком Алексеем Баранниковым. Мне очень приятно, что изучение и преподавание хинди в России имеет такую давнюю историю. В СПбГУ и МГУ мы стараемся сохранить традиции переводов литературы хинди».

La profesora СПбГУ Анна Челконова выступила с предложениями по развитию индологии в Университете, акцентировав внимание на обеспе чении языковых практик, поддержании традиции перевода литературных произведений с индийских языков и популяризации культуры Инди y en Rusia.

Свои предложения по развитию активизации российско-индийских академических связей высказали ведущие индологи Sankt‑Peterburg а — заведующий отделом этнографии Южной Южной Юго-Западной Азии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российс кой академии наук (Кунсткамера) Игорь Котин, главный научный сотрудник Кунсткамеры Ярослав Васильков, доцент Instituto de Filosofía de la Historia de la Religión Екатерина Столярова и проектный координатор кафедры исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии НИУ ВШЭ Екатерина Эзугба я.

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