Соревнования по фехтованию завершили спортивный год в НГУ

Первенство университета по фехтованию проходило в клубе «Виктория», где тренируются наши спортсмены по этому виду спорта.

Декабрьский турнир традиционно проходил на шпагах. В нем приняли участие 40 студентов и учащихся ВКИ. Весной будущего года запланированы состязания на саблях и рапирах, ну и, конечно, наша команда будет защищать честь НГУ на Универсиаде студентов высших учебных заведений Новосибирской области.Призеры соревнований:

Девушки

1 место – Шустова Таисия (ГИ)

2 место – Бедарева Наталья (ИИР)

3 место – Букрей Маргарита (ФФ) и Тихонова Виктория (ИИР)

Юноши

1 место – Колотыгин Илья (ФЕН)

2 место – Чупров Максим (ИИР)

3 место – Кузнецов Марк (ВКИ) и Малофеев Иван (ИИР)

Поздравляем победителей и призеров соревнований! Благодарим всех участников за бескомпромиссную борьбу, а тренера по фехтованию Олесю Ончукову за организацию турнира. Желаем больших спортивных успехов в новом году!

Результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

