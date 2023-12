Создаём историю вместе: ПРОФ и администрация Политеха подписали соглашение

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 декабря состоялось значимое событие для всех студентов Политеха: ректор СПбПУ Андрей Рудской и председатель Профсоюзной организации обучающихся Максим Сусоров подписали соглашение на 2023–2026 годы.

Соглашение позволяет нам совместно решать задачи по защите интересов студентов в части учебного процесса, стипендиального обеспечения, функционирования общежитий, медицинского обслуживания, участия представительных органов в подготовке локально-правовых актов, студенческого спорта и отдыха. Работа по совершенствованию отношений между Политехом и профсоюзной организацией ведётся уже более полувека. Надеюсь, что результаты нашего сотрудничества заметны студентам и идут им во благо , — отметил Андрей Иванович.

Сегодня ПРОФ — это ключевой представительный орган интересов и прав студентов. Сотрудничество Профсоюзной организации и администрации университета ведётся на основе соглашения, в котором отражены основные права и обязанности, зафиксированы обширные гарантии соблюдения администрацией прав всех студентов.

ПРОФ заключает соглашения с Политехом непрерывно с 1991 года. С каждым годом гарантии прав и объём участия студентов в управлении университетом становятся все шире. Нам предстоит кропотливая работа по соблюдению пунктов соглашения, и мы к этому готовы , — поделился Максим Сусоров.

Прошлое соглашение было подписано три года назад. За это время произошло много изменений как в самом университете, так и в студенческой среде. Поэтому появились нововведения. Так, сменился состав группы по разработке документа. Сейчас в неё входят представители Профсоюзной организации: ответственная за сервис ПРОФ.life Наталья Рамзевич, заместитель председателя по делам общежитий Томас Шохенмайер, заместитель председателя по делам аспирантов Георгий Квеквескири, заместитель председателя по адаптационной работе Дмитрий Аграновский, командир Штаба студенческих отрядов Мария Сверчкова, ответственная за сервис ПРОФ.union и руководитель студенческого экологического объединения ReGreen Анастасия Рагозина.

В соглашении содержатся пункты, посвящённые учебному процессу, поддержке студенческих инициатив, организации питания, функционированию общежитий. Также прописано содействие Студенческого городка Объединенному студсовету общежитий Университета (ОССО) и обеспечение коммунально-бытовых услуг надлежащего качества. Помимо этого, отражены положения, связанные с организацией спорта, отдыха, оздоровления, медицинского обслуживания и благоустройства вуза — в новом документе уделяется особое внимание развитию общественных пространств для студентов на территории Политеха.

