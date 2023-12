Россия и Африка — обмен опытом в цифровизации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В декабре в Москве завершила работу школа по обмену опытом в сфере цифровизации госуправления для госслужащих стран Африки, организованная НИУ ВШЭ при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и МИД России. Школа показала высокую востребованность отечественных программ обучения — дипломы о повышении квалификации получили представители 23 стран и 3 международных организаций.

В Москве 44 чиновника высокого уровня (от руководителя профильного отдела до министра, в том числе 26 глав департаментов) провели насыщенную неделю. Организаторы школы отметили: 15 стран запросили увеличение квоты на число представителей, причем некоторые из них кратно.

Лекции в рамках школы прочитали руководители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной налоговой службы и других ведомств. Мастер-классы провели представители правительства Москвы, топ-менеджеры и ведущие специалисты профильных компаний, в том числе Сбера, «Ростелекома», «Лаборатории Касперского», профильных некоммерческих организаций, преподаватели ВШЭ.

Участники школы поделились собственным опытом цифровизации госуправления и его отдельных отраслей на национальном уровне и в региональных организациях.

Кроме этого, в рамках школы прошла презентация книги “Е-Governance in Africa 2024: Opportunities and Challenges”, подготовленной коллективом авторов Центра изучения Африки НИУ ВШЭ под руководством ее директора Андрея Маслова. Рецензентом выступил участник школы, руководитель сектора инноваций и технологий Экономической комиссии ООН для Африки доктор Моктар Сек.

В завершение школы была проведена стратегическая сессия, на которой стороны обсудили запросы представителей африканских стран и межгосударственных организаций к российским партнерам. Организаторы и участники мероприятия сошлись во мнении, что формат обмена опытом оказался востребованным и полезным как для российских компаний, так и для африканских гостей. Участники школы получили дипломы на русском и английском языках.

Никита Анисимов

На церемонии вручения дипломов ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул важность появления новых выпускников университета, которые расскажут в своих странах о ВШЭ, системе образования в России, будут поддерживать связь со своими коллегами и российскими наставниками. Вышка рассчитывает на организацию программы академического сотрудничества, обмена преподавателями и студентами с ведущими университетами Африки.

Заместитель руководителя департамента Африки МИД России, бывший посол России в Нигерии, Уганде и Южном Судане Александр Поляков выразил благодарность компании «Иннопрактика», Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, поддержавшему программу в содержательной части, и Минфину, который выделил средства на ее проведение. «Хочу особо отметить руководство Высшей школы экономики и персонально Центр изучения Африки, который проделал титаническую работу, чтобы эта неделя обучения была насыщенной», — сказал дипломат.

Представители Африки, по словам Александра Полякова, приехали не просто поучиться. «Российской стороне было чем поделиться, но и африканские друзья привезли уникальный и часто первопроходческий опыт в своих специфических условиях», — уточнил он. Дипломат также выразил готовность поддержать продолжение подобных программ.

Анастасия Павленко

Заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам негосударственного института развития «Иннопрактика» Анастасия Павленко отметила, что обратная связь, полученная по завершении программы, подтвердила ее ценность и актуальность для всех участников.

«Школа по обмену опытом в сфере цифровизации для африканских госслужащих — это пример реализации инициативы нового уровня в международном сотрудничестве. Благодаря программе, которую мы совместно с НИУ ВШЭ, МИД и другими министерствами организовали, ее участники получили важный профессиональный и управленческий опыт, — подчеркнула Павленко. — Надеюсь, мы сможем масштабировать подобную практику и по другим направлениям».

В Центре изучения Африки НИУ ВШЭ полагают, что ВШЭ удалось разработать программу, интерес к которой продемонстрировали и страны, не имеющие тесных политических и экономических связей с Россией. На площадке НИУ ВШЭ произошло объединение опыта цифровизации госуправления стран Африки и отечественных разработок в этой сфере.

Фото: iStock

Центр изучения Африки специализируется на экспертно-аналитической работе, изучает рынки стран Африки, оценивает финансовые, юридические и политические риски. Основная задача центра — комплексная экспертиза проектов, реализуемых или предлагаемых к реализации в Африке предприятиями с российским участием.

Центр консолидирует экспертно-аналитический потенциал преподавателей и экспертов НИУ ВШЭ, в круг научных интересов которых входят страны Африки, а также других организаций с целью проведения исследований для подготовки докладов, рекомендаций и экспертно-аналитической поддержки российских предприятий и органов государственной власти Российской Федерации в их работе на африканском направлении.

Методическое обеспечение программы осуществляет Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ под руководством проректора Андрея Жулина.

