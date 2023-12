«Роснефть» развивает технологии поиска нефти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе модернизировали корпоративное программное обеспечение «РН–КИН», которое предназначено для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений. Учёные разработали и внедрили специализированный модуль «Поиск пропущенных интервалов в карбонатном разрезе» на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволило сократить время поиска нефти в карбонатных пластах с нескольких месяцев до нескольких недель.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. ИТ-решения Компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и интерфейсу.

Благодаря обновленному ПО были выявлены новые перспективные участки недр с предварительно оцененными суммарными запасами более 1 млн тонн нефти. Применение модернизированной версии «РН-КИН» открывает новые перспективы для поиска карбонатных залежей разрабатываемых месторождений Волго–Уральской и Восточно–Сибирской нефтегазовых провинций.

Автоматические алгоритмы интерпретации определяют минеральный состав, плотность и пористость карбонатных горных пород в разрезах пластов со сложным геологическим строением. Ранее специалисты изучали каждую скважину по отдельности, что требовало значительных временных затрат на рутинную обработку большого количества данных. Новая разработка позволяет петрофизикам и геологам комплексно анализировать сотни скважин одновременно.

«РН-КИН» охватывает более 1000 нефтяных и газовых месторождений «Роснефти» от Сахалина и Восточной Сибири до Тимано-Печерского, Волго-Уральского регионов и Северного Кавказа. В данной цифровой среде имеется значительный массив исторической информации и анализ работы по 175 тыс. скважин. Это – уникальная база знаний по разработке и эксплуатации всех типов залежей: карбонатных, терригенных, высоковязких, низкопроницаемых, нефтяных, газовых, газоконденсатных и других, с разной категорией сложности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI