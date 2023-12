Профессор ГУУ в числе «Золотых имен высшей школы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря 2023 года в Министерстве науки и высшего образования прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы», в число которых вошла профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина.

Проект «Золотые имена высшей школы» поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и направлен на выявление по рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования.

На Конкурс было зарегистрировано 1750 участников из 8-ми федеральных округов. После модерации к участию допустили 1391 представителя вузов из 79 регионов России. За шесть лет, которые проводится Конкурс, в нём приняло участие 7700 преподавателей.

«Очень важно, что рядом с нашими студентами есть такие Золотые имена, которые помогают, внушают силу и веру. Для молодых педагогов, приходящих на кафедру, старшие также становятся наставниками, которые поддержат. Только потом, пройдя весь путь, приходит осознание миссии — нести знания, учить, а это не каждый может. В Высшей школе нет никого, кто бы работал без души и сердца, потому что студенты чувствуют искренность, неравнодушие — это является залогом того, что все у нас получается, Высшая школа развивается и отвечает на все появляющиеся вызовы», — сказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Конкурс проходил по 10 номинациям. В номинации «За подготовку научных и педагогических кадров» в число победителей вошла профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия Татьяна Скрипкина.

Вот что говорит победительница о своём участии в Конкурсе:

«Когда узнала о проведении Конкурса, связалась с организаторами, мне прислали пакет документов с множеством разных форм, которые я заполнила и подала. Победить помог большой педагогический стаж – 47 лет в высших учебных заведениях – и внушительное количество защитившихся аспирантов — 39 аспирантов и два докторанта. То есть победители Конкурса определялись по совокупности достижений».

Татьяна Скрипкина закончила Ростовский государственный университет (ныне ЮФУ) в 1975 году, аспирантуру НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне ПИ РАО) в 1983 году. На следующий год защитила кандидатскую диссертацию на тему «Доверие к людям в раннем юношеском возрасте», в 1998 году – докторскую диссертацию на тему «Доверие как социально-психологическое явление». Трудилась в нескольких российских вузах, за годы работы прошла путь от ассистента до профессора, от заведующей кафедрой до декана. Некоторое время выступала научным консультантом в республике Куба, в педагогическом университете г. Мансанильо. Автор более 250 научных и научно-методических работ, член редакционных советов пяти научных журналов. Обладательница теперь уже восьми различных профессиональных наград, дипломов и званий.

Поздравляем Татьяна Петровну с заслуженной наградой и благодарим за труд на благо ГУУ!

Напомним, что в прошлом году победителем «Золотых имен высшей школы» стал профессор кафедры теории и организации управления ГУУ Габдельахат Латфуллин.

