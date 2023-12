Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Конец 2023 года был насыщен международными образовательными проектами. Политех активно принимал участие в мероприятиях, которые были организованы Россотрудничеством. Выставки, вебинары и отборочные мероприятия проходили в разных странах: Турция, Египет, Тунис , Казахстан, Узбекистан , Сирия, Ливан.

Сотрудники Управления международного образования СПбПУ провели серию вебинаров на английском, французском, турецком, испанском, русском и арабском языках. Трансляции проходили в прямом эфире и их записи доступны на официальном англоязычном канале Политеха . В вебинарах принимали участие иностранные студенты СПбПУ из разных стран. Ребята рассказали своим соотечественникам как поступить в Политех, о том, как учится бесплатно. Поделились историями про свою жизнь в России.

Представительства Россотрудничества проводят множество мероприятий, помогающих российским вузам привлечь иностранных абитуриентов на образовательные программы высшего образования. Их выставки продвигают российское образование и науку за рубежом. В конце ноября состоялась выставка-презентация «Учись в России» в Астане. Более 30 вузов приехало из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Казани, Воронежа, Саратова и других городов России.

Стенд Политеха посетили около 500 будущих студентов — поступление по квоте Россотрудничества, требования, необходимые документы, дедлайны подачи заявок и вступительных испытаний — лишь немногие вопросы, интересовавшие абитуриентов и их родителей. Специалист отдела международных образовательных программ и академической мобильности, Анна Кузнецова и менеджер Центра по работе с абитуриентами Георгий Школьник рассказали ребятам про возможность прохождения учебной практики в петербургских, российских и зарубежных компаниях, про студенческую жизнь в Политехе (наличие спортивных секций, комплексов и студенческих объединений).

Наиболее востребованы у школьников из Казахстана сегодня информационные технологии, физика, строительство и дизайн.

Наши сотрудники приняли участие в пресс-конференции «Как поступить в российский ВУЗ», организованной информационным агентством «Sputnik. Казахстан». Руководитель представительства Русского дома в Астане Ольга Филонова отметила, что все вузы-участники выставки практически в один голос говорят о высокой мотивированности абитуриентов из Казахстана — большинство из них четко понимает, к чему стремится.

В декабре Политех во второй раз принял участие в выставке российского образования, организованной Русским домом в Анкаре.

Помимо Политехнического университета в ней приняли участие 16 ведущих вузов России из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Посетители смогли лично пообщаться с представителями вузов и получить ответы на интересующие вопросы. Абитуриенты и их родители интересовались образовательными программами СПбПУ и возможностями поступления.

Выставку приурочили к отборочным мероприятиям для граждан Турции в рамках квоты Правительства Российской Федерации для получения возможности бесплатного обучения в российских вузах. Так состоялись мотивационные собеседования для кандидатов, подавших заявку в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Во время собеседований будущие студенты демонстрировали свои портфолио, рассказывали о себе. В рабочую группу по отбору кандидатов вошли представители Посольства РФ в Турецкой Республике, Русского дома, Министерства национального образования Турции и ряда ведущих вузов России, в том числе Петербургского Политеха.

«Интерес к Политехническому университету среди абитуриентов из Турции не угасает, — подытожила итоги отборочных испытаний ведущий специалист отдела по работе с иностранными студентами СПбПУ Альбина Бакурина, — Многие ребята целенаправленно желают поступить в Политех и выбирают наш университет первым приоритетом. Кандидаты при выборе Политеха ориентируются на высокий уровень профессорско-преподавательского состава, содержание программ, отзывы студентов и рекомендации друзей-политехников. Кто-то выражал восхищение кампусом университета, признаваясь, что в такой обстановке ему будет комфортно учиться».

В этом году самыми популярными направлениями подготовки в СПбПУ у поступающих по квоте Правительства РФ стали программная инженерия, информационные системы и технологии, теплоэнергетика и теплотехника, строительство, машиностроение, экономика и лингвистика.

Напомним, что сроки подачи заявок на обучение по квоте Правительства РФ

для ряда стран продлены до 31 января 2024 года. Поэтому у абитуриентов все еще сохраняется возможность поступления. Для этого нужно зарегистрироваться на портале education-in-russia.com и выбрать Политехнический университет первым приоритетом среди других вузов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI