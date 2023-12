Политех и «Реконд» укрепляют сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

28 декабря состоялось подписание соглашения о партнёрстве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и АО «Завод „Реконд“» — одной из ведущих российских компаний полного цикла по производству элементов электронно-компонентной базы. Подписи поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор «Реконда» Юлия Новосельская.

Соглашение направлено на развитие партнёрских отношений, реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских, учебно-методических и иных мероприятий по тематическим направлениям.

Завод ”Реконд” — наш стратегический партнёр, у нас давние отношения. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о развитии независимости микроэлектроники. Политех — один из лидеров цифровой технологий. Нам архиважно взаимодействовать по всем направлениям — это подготовка кадров, проведение научно-исследовательской работы, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование , — подчеркнул ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Комплексный договор включает в себя сотрудничество в области среднего профобразования, подготовки инженеров, дополнительного образования, а также взаимодействие в научно-технических работах по трём направлениям. Предполагается создание совместного подразделения и именной аудитории завода в СПбПУ. Впервые заключено соглашение по всем направлениям деятельности университета с подписанием дорожной карты на 2024 год. Подписи поставили директор Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ Александр Коротков и генеральный конструктор завода «Реконд» Юлия Арджановская.

В рабочей встрече также участвовали помощник Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Андрей Бурлаков, главный технолог завода Станислав Смирновский. От СПбПУ были директор Высшей школы электроники и микросистемной техники Вера Лобода, заведующая отделением метрологии, электрических и компьютерных систем ИСО Светлана Дегтерева и директор Центра научно-технологического партнёрства и целевой подготовки Олег Ипатов.

Участники обсудили возможности и направления взаимодействия в научной, учебной, производственной, социально-экономической и инновационной сферах.

