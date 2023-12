Политех абитуриентам: итоги уходящего года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Конец календарного года — время волшебства и подарков, исполнения желаний и приятных сюрпризов. И время для того, чтобы завершить все текущие дела и подвести итоги уходящего года. Центр по работе с абитуриентами Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций СПбПУ поделился результатами своей деятельности в 2023 году.

В сфере работы с абитуриентами 2023 был для Политехнического университета насыщенным. Первое, что приходит на ум, когда говорят про абитуриентов — это приёмная кампания. Её слоганом стала фраза: «Мы знаем, что делать, действовать будешь ты». Более 80 000 заявлений подано на программы бакалавриата и специалитета, список которых в этом году пополнился тремя новыми направлениями. На программы магистратуры подано 21 000 заявлений. Всего свыше 11 000 человек стали первокурсниками, учитывая все уровни образования.

Ежегодно в приоритетном порядке в Политех зачисляются победители и призеры олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний. В этом году таких абитуриентов 103. Кроме того, СПбПУ является организатором и соорганизатором олимпиад для школьников различного уровня. В этом году Политех провёл 10 олимпиад по 30 профилям. Особой честью для вуза стало проведение финала Всероссийской олимпиады школьников по физике. Самая престижная олимпиада страны собрала 380 лучших физиков. Её победители и призёры получили возможность поступить в ведущие вузы без экзаменов.

Политех уделяет особое внимание работе с талантливыми школьниками. В этом году университет был представлен во всех всероссийских детских центрах: «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан». Там Политех реализовал 11 образовательных программ разных профилей. 275 детей со всей страны получили бесплатные путевки от университета и смогли попробовать себя в роли настоящих учёных.

Центр по работе с абитуриентами активно взаимодействует с образовательными учреждениями, которые поддерживают талантливых ребят. Совместно с Центром выявления и поддержки одаренных детей «Академия талантов» реализовано 25 образовательных смен, с Ленинградским областным центром развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» — 4 образовательные смены, с технопарком «Кванториум» — 2 конференции и региональный конкурс инженерных и проектных команд.

Пять преподавателей Политеха провели занятия в самом известном образовательном центре «Сириус». В этом году рекордное количество проектов от Политеха, а именно 39, участвует во Всероссийской программе «Сириус.Лето: начни свой проект», наставниками в которых выступают молодые учёные СПбПУ.

Каникулы с Политехом тоже были на все 10 баллов. Традиционно в период весенних, осенних и начале летних каникул школьники участвовали в 15 профилях на образовательных интенсивах — «Инженерная Лига», «Летняя школа», фестиваль «Вызов политехника».

Что ещё интересного было для школьников в нашем университете? Много физики, демонстрации опытов и немного магии на открытых лекториях. Такие мероприятия интересны старшеклассникам и даже учителям физики. Проведен шестой ежегодный слет учащихся «Газпром-классов». В мероприятии участвовало 150 школьников со всей России.

Вместе с «Движением Первых» СПбПУ организовал несколько крупных проектов. На «Университетских сменах» 90 школьников из 18 регионов страны познакомились с университетом и увидели какие возможности есть у тех, кто станет студентами. Ещё одним проектом был хакатон «Наука на районе». В нём более тысячи талантливых ребят состязались в интеллектуальной борьбе.

В 2023 году Политех можно было встретить по всей стране. Сотрудники Центра по работе с абитуриентами вместе с Центром формирования контингента обучающихся СПбПУ и преподавателями институтов суммарно преодолели десятки тысяч километров. Владивосток и Калининград, Мурманск и Воронеж, Челябинск и Москва — это далеко не все города, где побывали специалисты университета. Ученики лучших школ России увидели 25 образовательных выставок и услышали 118 профориентационных лекций.

Слушать рассказы про Политех — это одно, но лучше один раз увидеть. Каждый день в университете проходили экскурсии. В 2023 году состоялось 312 визитов — это примерно 10 тысяч школьников. Программа экскурсии предполагает не только посещение учебных корпусов, но и лабораторий, где сотрудники рассказывают и показывают оборудование, научные изобретения и наработки.

Нельзя оставить без внимания подготовительные курсы Политеха — ежегодно преподаватели университета помогают более 500 школьникам готовиться к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний. В этом году открыто направление подготовки к ОГЭ. Чтобы узнать подробности программы курсов, познакомится с преподавателями, дважды в год, в сентябре и мае, в Главном учебном корпусе вуза проходит День открытых дверей подготовительных курсов.

В 2023 году Политех запустил Портал в магистратуру , который поможет выпускникам бакалавриата найти подходящую программу, определить интересы и приоритеты, а также получить необходимую информацию о поступлении.

Запущено несколько новых программ магистратуры, в том числе совместная онлайн-программа со Skillbox «Экономический консалтинг». Именно партнерским программам был посвящен День магистратуры Политеха Master ID, который прошёл в общественном пространстве Ленполиграфмаш в конце марта.

Директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов поделился итогами года: 2023 год получился ярким и результативным как с точки зрения количества мероприятий, так и их масштаба — один проект заканчивается, тут же начинается подготовка нового. Следующий год будет не менее насыщенным. Мы хотим, чтобы абитуриенты и родители не только слышали о самом лучшем, на мой взгляд, университете, но и знали, каково это идти к будущей профессии в рядах политехников .

В 2023 году уже состоялся День открытых дверей (очно и онлайн). Более 4000 участников провели в стенах вуза первое воскресенье декабря. В 2024 году Политех снова примет всех желающих. 28 января День открытых дверей пройдет в прямом эфире из телестудии с трансляцией в ВК группе Политех абитуриентам .

Регистрация на мероприятие открыта по этой ссылке .

А 21 апреля мы будем ждать абитуриентов и их родителей в Главном учебном корпусе. Желаем каждому абитуриенту выбрать университет мечты и в будущем поступить в него. Надеемся, что это будет Политех.

До встречи на мероприятиях университета в следующем году!

