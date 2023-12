Поздравление ректора СПбГАСУ с Новым годом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнёры! Сердечно поздравляю вас с новым 2024 годом!

В это праздничное предновогоднее время, наполненное теплотой и радостью, принято подводить итоги и определять планы на будущее. Мы вместе многого добились и с уверенностью смотрим вперёд. Всё задуманное обязательно исполнится!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых творческих сил, оптимизма и профессиональных побед!

