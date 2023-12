Source: MIL-OSI Russian Language News

О продлении срока обслуживания и о работе карт «Мир» с истекшим сроком действия В соответствии с рекомендациями АО «НСПК» о необходимости обеспечения обслуживания карт ПС «Мир» с истекшим сроком действия Банк «РОССИЯ» продлевает срок обслуживания банковских карт платежной системы «Мир» с истекшим сроком действия до 1 апреля 2025 года. При оплате онлайн-покупок в интернете необходимо вводить срок действия, указанный на карте. В случае если карта Банка с продленным сроком действия отображается в приложении Mir Pay ПС «Мир» с признаком «Оплата недоступна», «Нет карт, доступных для оплаты» и «Вы не можете совершить оплату», нужно удалить и заново добавить карту в приложение. Если вы больше не планируете пользоваться картой Банка, необходимо ее заблокировать, обратившись в офис Банка. За дополнительной информацией по вопросам обслуживания можно обращаться по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

